Колосков: «Отстранение Блаттера и Платини от футбола на восемь лет – это произвол»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал наказание, которое понесли главы ФИФА и УЕФА Зепп Блаттер и Мишель Платини. Напомним, оба функционера отстранены от футбольной деятельности на восемь лет.

«Чтобы судить об адекватности наказания, надо знать вопрос по существу. Мы поверхностно знаем суть дела. Но из того, что я знаю, это абсолютно необъяснимое, неадекватное решение, это какой-то произвол. Только так можно назвать. По сути дела, пожизненно отлучили от футбола людей, которые всю жизнь были в футболе. Они принесли колоссальную пользу как мировому, так и европейскому футболу, они честно служили», – считает Колосков.

Также он перечислил некоторые заслуги Блаттера и Платини.

«Колоссальное развитие получил мировой футбол с финансовой, организационной точки зрения, с точки зрения помощи национальным организациям. При них появились новые соревнования. Блаттер придумал этот комитет по этике для того, чтобы бороться за чистоту футбольных рядов.

Платини и футболистом был выдающимся, и стал не менее выдающимся руководителем, который привнес колоссальную новизну в развитие футбола. Благодаря его авторитету прекратились всякие распри, конфронтация по созданию различных турниров в Европе между клубами и лигами. Лига чемпионов теперь приносит просто сумасшедшие деньги, УЕФА превратился во всемогущественную финансовую корпорацию. Вот такие люди вдруг пострадали. Для меня это непонятно».