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    • Руководство «МЮ» ждет от владельцев клуба разрешения уволить ван Гаала и назначить Моуринью

    Руководство «МЮ» ждет от владельцев клуба разрешения уволить ван Гаала и назначить Моуринью

    Руководители «Манчестер Юнайтед» готовы уволить главного тренера клуба Луи ван Гаала и назначить на его место Жозе Моуринью, который недавно потерял работу в «Челси».

    Сообщается, что боссы «МЮ» окончательно разочаровались в нынешнем наставнике после поражения манкунианцев в матче 17-го тура АПЛ против «Норвича» (1:2) и теперь ждут от семьи Глейзеров, которая владеет клубом, разрешения отправить голландца в отставку.

    Напомним, ранее появлялась информация о том, что сам Моуринью хочет возглавить «МЮ».

    Источник: The Sun

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    21.12.2015 19:00
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    Комментарии (9)
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    Deadpool_mazafaka_biz
    1450713726
    давайте уже
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    Zloi iron
    1450716537
    .
    Ответить
    ЦСКА 2015-2016
    1450718142
    дурдом
    Ответить
    alexproff
    1450719327
    Главный по автобусам. Сэр Алекс ляжет под трамвай от такой новости
    Ответить
    Deadpool_mazafaka_biz
    1450719741
    лутче он чем ван Гаал
    Ответить
    Nayturs
    1450728010
    Не думаю, Маур он же "синий", скорее всего он опять уйдет в другой чемпионат, который он еще не выигрывать, выиграет лигу чемпионов и вернется.
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    Schicko_008
    1450729406
    Ох, это будет ахуительная АПЛ: Маур с МЮ, Гвардиола в МС, Хиддинк или Симеоне в Челси, Клопп в Ливерпуле, Венгер (ака непотомляемый) в Арсенале!
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    ologreds
    1694996550
    numo452676
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