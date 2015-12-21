Руководство «МЮ» ждет от владельцев клуба разрешения уволить ван Гаала и назначить Моуринью

Руководители «Манчестер Юнайтед» готовы уволить главного тренера клуба Луи ван Гаала и назначить на его место Жозе Моуринью, который недавно потерял работу в «Челси».

Сообщается, что боссы «МЮ» окончательно разочаровались в нынешнем наставнике после поражения манкунианцев в матче 17-го тура АПЛ против «Норвича» (1:2) и теперь ждут от семьи Глейзеров, которая владеет клубом, разрешения отправить голландца в отставку.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что сам Моуринью хочет возглавить «МЮ».