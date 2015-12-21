Мата: «Нужно одержать победу как можно скорее»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассчитывает в самое ближайшее время изменить ситуацию, которая складывается вокруг его команды в чемпионате Англии.

«Сейчас мы оказались в сложной ситуации. Для того, чтобы выбраться из нее, мы должны держаться вместе и верить в себя. Только как мы сможем добиться положительного движения в ближайшем будущем.

Нам нужно одержать победу как можно скорее. Она может поднять нам настроение, придать уверенности. Какой бы тяжелой ни была ситуация, я даже не думаю о том, чтобы сдаться. Нам очень жаль, что мы не можем дать болельщикам то, чего они заслуживают. Они невероятным образом нас поддерживают. Я уверен, что в ближайшее время мы сможем все изменить», – заявил Мата.

Напомним, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал находится под угрозой увольнения из-за неудовлетворительных результатов команды.