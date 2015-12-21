«Локомотив» должен будет рассчитаться с «Никой» за трансфер Глушакова в «Спартак»

Надзорная инстанция Российского футбольного союза (РФС) отклонила жалобу московского «Локомотива« на решение палаты по разрешению споров, которая обязала клуб выплатить «Нике« проценты за несвоевременное осуществление выплаты по трансферному контракту о переходе полузащитника Дениса Глушакова из «Локомотива» в «Спартак».

«Надзорная инстанция РФС отклонила жалобу «Локомотива» по делу Глушакова. Таким образом, «Ника» выиграла в трех инстанциях», – сообщил Михаил Прокопец – юрист компании Legal Sport, представляющей интересы «Ники».

Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд подтвердил обязанность «Локомотива» заплатить «Нике» 15 процентов трансферной суммы (8 миллионов евро), полученной железнодорожниками при переходе Глушакова в московский «Спартак».