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    • Болельщики «Локомотива» выбрали лучший матч команды в 2015 году

    Болельщики «Локомотива» выбрали лучший матч команды в 2015 году

    Фанаты «Локомотива» проголосовали за лучший матч своей команды в 2015 году. Таким матчем был признан финал Кубка России, который состоялся 21 мая в Астрахани. В нем «Локомотив» обыграл «Кубань» со счетом 3:1. За этот вариант проголосовала 1489 человек или 34,9% пользователей.

    Второе место в голосовании занял матч «Спортинг» – «Локомотив» (1:3, 17 сентября), а третье – «Локомотив» – «Зенит» (2:0, 8 ноября). Они набрали 1262 (29,6%) и 1067 (25%) голосов соответственно.

    Замкнули пятерку лучших игр «железнодорожников» в этом году матчи «Спартак» – «Локомотив» (1:2, 18 октября) и «Локомотив» – «Рубин» (4:2 по пенальти, 3 марта).

    Источник: ФК «Локомотив»

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    21.12.2015 13:54
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    Комментарии (2)
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    Yurok161
    1450695743
    Матч с Кубанью лучше.
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    ologreds
    1694996552
    numo452646
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