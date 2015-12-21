«Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция

«Арсенал» в этом году выглядит отлично, и подопечные Арсена Венгера могут готовиться к матчу 17-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» с верой в собственные силы. В последних матчах «канониры» отлично играли против «горожан», выиграв дважды и столько же сыграв вничью.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити». Начало в 23:00. Не пропустите!