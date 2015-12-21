Игонин: «Жирков – неплохой вариант для «Зенита»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин поделился своими мыслями относительно трансферной кампании клуба.

«Зениту» нужен второй нападающий. Хочется, чтобы он был другого плана, отличался от Дзюбы. Чтобы «Зенит» мог варьировать тактику, когда не все получается в игре в атаке, или выпускать еще одного форварда в паре с Артемом. Кокорин? Футболист очень высокого класса, но он не пойдет в «Зенит», чтобы выходить на замену. Да и брать его как второго нападающего с такой зарплатой и трансферной стоимостью никто не будет.

Можно приобрести достаточно много игроков обороны, они неплохо будут выглядеть в составе «Зенита» на уровне чемпионата России. В еврокубках нужен игрок поопытнее, который не дрогнет. Поэтому Жирков – это неплохой вариант. Можно еще и хорошие деньги за Кришито выручить.

В современных условиях и реалиях хорошо, что «Зенит» заработал на выходе в 1/8 Лиги чемпионов. Без этих денег неэтично тратить огромные суммы на трансферы. Тем более, насколько мне известно, в прошлом году достаточно серьезно поработали над бюджетом и решили более обдуманно вести трансферную политику», – считает Игонин.