Бубнов: «Я за лимит – четыре легионера на поле максимум»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о лимите на легионеров в положительном ключе.

«Новый формат себя проявил так, что у нас появились российские игроки, расширился список кандидатов в сборную. Я за жесткий лимит – максимум четыре легионера на поле, плюс легионеры уровня сборной. Тренеры, когда в клубах, говорят об отмене лимита, а когда в сборной – за лимит. Хотя вот Слуцкий все равно против лимита. Но он по-другому не может сказать, потому что идеолог всего этого – Гинер. Это лишний раз говорит о том, что тренеры повторяют за президентами», - сказал Бубнов.