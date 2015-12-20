Бубнов: «На сегодня можно сказать, что «Зенит» чемпионат провалил»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Зенита» в борьбе за чемпионство, а также дал оценку осеннему выступлению питерцев в чемпионате России и Лиге чемпионов.

«Перед Боашем была задача – выступить как можно лучше в Лиге чемпионов, то есть выйти в плей-офф. Но руководство подразумевало, что команда без проблем должна параллельно решать задачи в чемпионате. А с учетом того, что пошел конфликт, Боаш заявил об уходе, то он сконцентрировался на задаче в Лиге чемпионов. Это его приоритет. Хотя если брать стратегически, то приоритетом должен стать чемпионат, а Лига чемпионов должна идти параллельно. И все команды ведущих чемпионатов так и делают. Другое дело, что у «Реала», Барсы» или «Бавария» ресурса хватает. Но не думаю, что перед этими клубами стоит задача в первую очередь выиграть Лигу чемпионов – у них стоит задача выиграть чемпионат, а Лига чемпионов идет уже параллельно. В чемпионате нужно создавать такой ресурс, чтобы ты решая вопросы здесь, мог решать задачи постепенно и в Европе, в Лиге чемпионов. И у «Зенита» бы в чемпионате возникли бы проблемы, не завали ЦСКА концовку. Кстати, после 18-ти туров в прошлом чемпионате у «Зенита» было на 14 очков больше, чем сейчас. А ЦСКА набрал те же самые 37 очков. И думаю, что «Зенит» еще за чемпионство может весной побороться. Но на сегодня можно говорить, что «Зенит» провалил чемпионат», – сказал Бубнов.

По прошествии 18-ти туров «Зенит» занимает шестую строчку в таблице РФПЛ, набрав 30 очков и отставая от идущего на первом месте ЦСКА на семь баллов.