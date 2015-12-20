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    • Селюк: «Слухи о Кокорине и «Арсенале» появляются, чтобы подороже продать его в «Зенит» или «Спартак»

    Селюк: «Слухи о Кокорине и «Арсенале» появляются, чтобы подороже продать его в «Зенит» или «Спартак»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе форварда «Динамо» Александра Кокорина в «Арсенал».

    «Все эти слухи про Кокорина и «Арсенал» появляются, чтобы его подороже продать в «Зенит» или в «Спартак». Никуда он не уедет. Я очень удивлюсь, если хоть какой-то клуб зимой его купит. Тогда менеджмент этой команды не дружит с головой. Если он не дурак, то должен доиграть в «Динамо». Кобелев в него верит, будет выпускать на поле. На носу чемпионат Европы. Например, в лондонском «Арсенале» он скорее будет сидеть, чем играть. Так что пусть пока остается в «Динамо», а летом ему нужно поступить так, как сделал Коноплянка. На правах свободного агента перешел в «Севилью» и здорово смотрится», – сказал Селюк.

    В текущем розыгрыше Премьер-лиги Кокорин появлялся на поле в восьми матчах, отличившись в них четыре раза.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2015 20:13
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    Комментарии (5)
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    Диктор
    1450675414
    Только не в Спартак-пусть бомжи его забирают.
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    maygli
    1450686351
    Раскусили наконец-то.
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    grand-igor
    1450689001
    в ЦСКА будет
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    ologreds
    1694996557
    numo452569
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