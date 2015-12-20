Бубнов: «Перед Аленичевым не ставилось задачи привести «Спартак» к чемпионству»

Известный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев должен доработать сезон до конца.

«На мой взгляд, Аленичев должен доработать до конца сезона. Перед Карпиным ставили конкретную задачу – стать чемпионом, выиграть титул. Перед Аленичевым такой задачи не ставилось. Ставили задачу сделать команду на перспективу. Аленичев сейчас в зоне еврокубков, нужно провести ту селекцию, которая необходима и о которой говорит Аленичев и, как говорит руководство, почистить состав. Надо дождаться конца сезона и если задачу-минимум не выполнят, можно рассматривать вопрос о другом тренере. А сейчас трогать Аленичева нет смысла», - отметил Бубнов.