Артем Ребров: «Забавно читать, как мы сливаем тренеров»

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров прокомментировал придуманный болельщиками московского «Спартака» термин «ОПГ «Ромашка», который характеризует группу русскоязычных игроков, занимающихся «сливом» тренеров.

«Естественно, это вызывает только смех. Болельщики – молодцы, что придумали такое. Забавно читать, как мы сливаем тренеров. Только как вот футболисты могут кого-то слить? В первую очередь они сливали бы себя, а люди над этим не задумываются. На самом деле это абсурд, и я даже не знаю, откуда идет. Может, потому что мы хорошо общаемся?», – сказал Ребров.