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    Артем Ребров: «Забавно читать, как мы сливаем тренеров»

    Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров прокомментировал придуманный болельщиками московского «Спартака» термин «ОПГ «Ромашка», который характеризует группу русскоязычных игроков, занимающихся «сливом» тренеров.

    «Естественно, это вызывает только смех. Болельщики – молодцы, что придумали такое. Забавно читать, как мы сливаем тренеров. Только как вот футболисты могут кого-то слить? В первую очередь они сливали бы себя, а люди над этим не задумываются. На самом деле это абсурд, и я даже не знаю, откуда идет. Может, потому что мы хорошо общаемся?», – сказал Ребров.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    20.12.2015 17:46
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    Комментарии (2)
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    Вомбат
    1450627742
    В Спартаке не сливают тренеров, но вообще это обычное дело. Как сливали Зонина и Садырина в Зените я читал в том числе покаянные воспоминания тех, кто это делал. В том же Зените в начале 2014 Денисов с Анюковым и Широковым, которых тогда было не на кого менять, сливали Спалетти даже в ЛЧ в домашней игре с Боруссией. Он их поменял на запасных игроков и получил ничью на своем поле с Томью. Тут-то его и сняли. А в этом сезоне в Рубине тренера сливали, и те кто это сделал получили твердое место в основе при Чалом. Так пусть Ребров не вешает нам на уши...
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