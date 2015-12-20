Гаскойн снова напился в стельку

У экс-игрока сборной Англии Пола Гаскойна снова проблемы с алкоголем. В ночь на воскресенье его обнаружили в номере одного из оздоровительных центров, в котором он проходил реабилитацию. Персонал центра нашел Гаскойна, который лежал на полу в луже крови и не двигался. Легендарный футболист поранил руку стеклом при падении.

Очевидцы сообщают, что Гаскойн требовал принести ему еще алкогольных напитков, а сорвался он, скорее всего, из-за обвинений в расизме. Недавно Пол оскорбил темнокожего охранника.