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    Гаскойн снова напился в стельку

    У экс-игрока сборной Англии Пола Гаскойна снова проблемы с алкоголем. В ночь на воскресенье его обнаружили в номере одного из оздоровительных центров, в котором он проходил реабилитацию. Персонал центра нашел Гаскойна, который лежал на полу в луже крови и не двигался. Легендарный футболист поранил руку стеклом при падении.

    Очевидцы сообщают, что Гаскойн требовал принести ему еще алкогольных напитков, а сорвался он, скорее всего, из-за обвинений в расизме. Недавно Пол оскорбил темнокожего охранника.

    Источник: The Sun

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    20.12.2015 15:09
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    Комментарии (4)
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    Aztec58
    1450614428
    Назвал чёрного снежком?
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    FanatSerj
    1450684147
    Да ладно в субботу можно и бухнуть ))
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    narkozanos
    1450694990
    Слишком много новостей футбольных,несвязанных с футболом стало,не думаю что такие вещи надо показывать кому попало.
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    ologreds
    1694996559
    numo452534
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