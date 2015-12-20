Бундеслига. «Боруссия» М поднялась в зону Лиги чемпионов

Менхенгладбахская «Боруссия» в последнем матче Бундеслиги в 2015 году обыграла на своем поле «Дармштадт» со счетом 3:2, несмотря на удаление Гранита Джаки в первом тайме. Победу хозяевам принес защитник Оскар Вендт.

После этого результата «Боруссия», проигравшая пять матчей на старте сезона, поднялась в зону Лиги чемпионов.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

Боруссия М – Дармштадт – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Хеллер, 28; 1:1 – Штиндль, 44; 2:1 – Нордтвейт, 51; 2:2 – Вагнер, 67; 3:2 – Вендт, 86.

Удаление: Джака, 38.

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