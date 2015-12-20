Во время зимней паузы ЦСКА проведет десять контрольных матчей

Спортивный журналист Максим Квятковский рассказал о планах московского ЦСКА во время зимней паузы.

«Во время зимней паузы сезона-2015/16 армейцы проведут десять контрольных матчей. На первом этапе подготовки в Кампоаморе (с 10 по 22 января) состоятся два матча – 20 и 21 числа. Любопытно, что наиболее вероятный соперник в первом поединке – швейцарский «Сьон», только что вышедший в 1/16 финала Лиги Европы. Прошлой зимой ЦСКА начинал программу контрольных матчей все с тем же «Сьоном». Та встреча состоялась 21 января 2015 года на «Пинатар Арене» и завершилась победой армейцев – 1:0.

Второй сбор, как мы уже сообщали, пройдет с 25 января по 6 февраля. Команда вновь будет тренироваться в Кампоаморе, а также примет участие в La Manga Cup. Запланировано четыре матча, ориентировочные даты – 29 января, 31 января или 1 февраля, 3 февраля, 5 или 6 февраля. На заключительном этапе подготовки также планируются четыре игры. Сбор пройдет с 10 по 26 февраля и практически наверняка в Испании, конкретное место его проведения окончательно определится в самые ближайшие дни», – отметил Квятковский.