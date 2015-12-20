«Боруссия» М – «Дармштадт». Смотреть онлайн

Совершившая фантастический турнирный камбэк «Боруссия» несколько притормозила в последних матчах. Очевидно, что менхенгладбахский клуб с трудом выдерживает темп игры на трех фронтах, чем могут сполна воспользоваться соперники. Как, в частности, «Дармштадт», который заметно уступает «жеребятам» в классе, но свой шанс в предстоящей игре обязательно получит.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.