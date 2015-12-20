Гранды АПЛ присматриваются к Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема вызвал интерес со стороны двух грандов АПЛ – «Челси» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает HITC.

Лондонский клуб планирует подписать футболиста уже в зимнее трансферное окно, чтобы решить проблемы с невысокой результативностью. «Горожане» рассматривают покупку Бензема как замену покинувшему команду летом Эдину Джеко. Оба клуба не исключают возможность покупки француза летом.

В нынешнем сезоне Карим Бензема провел в составе «Реала» десять матчей и забил в них восемь голов. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.