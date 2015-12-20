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    • Агаларов: «Плохой футболист скажет, что тренер берет «своих», а правды не скажет»

    Агаларов: «Плохой футболист скажет, что тренер берет «своих», а правды не скажет»

    Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов рассказал, с какими трудностями он сталкивался, работая с молодежным составом махачкалинцев, и за что постоянно подвергался критике.

    «Меня критиковали всегда. И когда в «молодежке» работал. Как правило, необоснованные какие-то претензии были, я их не мог понять. Анализируя эту ситуацию, пришел к выводу. Могу ошибаться. В «молодежку» за время моей работы порядка 500 человек хотели попасть: каждые полгода по 40-50 местных молодых игроков делают такие попытки. Многих из них я не брал. Дома такой игрок никогда же не скажет, что плохо играл, что не «тянет», а скорее скажет, что тренер плохой.

    У этих парней есть родные, друзья, соседи. И вот в итоге создается круг людей, для которых я плохой. Или отец этого игрока – он же не скажет другу, что сын не попал в «молодежку» из-за того, что он плохой футболист. Он скажет, что тренер берет «своих», национальный вопрос поднимет. А правды не скажет. И таких людей много. И что получается? «Брат его играет, а моего сына он списал»… Но брата не я брал в команду. Эти люди не знают, сколько я своих родственников списал. Племянники, двоюродные, троюродные… Все хотят играть», – отметил Агаларов.

    Источник: ФК «Анжи»

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    20.12.2015 07:52
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