Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Агаларов: «Думаете, я сейчас в эйфории? Нет, мы сейчас просто вздохнули»

    Агаларов: «Думаете, я сейчас в эйфории? Нет, мы сейчас просто вздохнули»

    Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов рассказал о том, как для него прошел процесс адаптации в главной команде.

    – Как для вас прошел процесс адаптации, «переквалификации» из наставника молодежной команды в главного тренера основы?

    Да, в главной команде ответственность ощущается в большей степени. Потому что все, что связано с основой, обсуждается подробно, до мелочей. Думаешь, раз так люди переживают, наверное, немаловажно прикладывать еще больше усилий. Хотя и в «молодежке» я выкладывался максимально.

    Специфика работы с основной командой и с «молодежкой», конечно, разная. В дубль ежегодно приходит новое поколение, и у каждого поколения свои проблемы. Сначала было поколение ребят, плохо оснащенных технически. Другое поколение – физически слабое. Поэтому универсального, подходящего всем плана работы быть не могло. Все зависит от того, кем ты располагаешь в команде. И я не могу дать основе сейчас те же тренировки, что давал молодым футболистам, потому что в этой, основной, команде – другие проблемы. Я пытаюсь их решить.

    Я бы не сказал, что добился чего-то за тот короткий период, что работаю с основной командой «Анжи». Вы думаете, я сейчас в эйфории? Мы сейчас просто вздохнули. Но вся работа впереди, задача еще не решена. Мы только вышли из минуса. Первоочередное – подготовка команды к весеннему отрезку.

    Источник: ФК «Анжи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.12.2015 06:40
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996562
    numo452487
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+