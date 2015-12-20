Агаларов: «Думаете, я сейчас в эйфории? Нет, мы сейчас просто вздохнули»

Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов рассказал о том, как для него прошел процесс адаптации в главной команде.

– Как для вас прошел процесс адаптации, «переквалификации» из наставника молодежной команды в главного тренера основы?

– Да, в главной команде ответственность ощущается в большей степени. Потому что все, что связано с основой, обсуждается подробно, до мелочей. Думаешь, раз так люди переживают, наверное, немаловажно прикладывать еще больше усилий. Хотя и в «молодежке» я выкладывался максимально.

Специфика работы с основной командой и с «молодежкой», конечно, разная. В дубль ежегодно приходит новое поколение, и у каждого поколения свои проблемы. Сначала было поколение ребят, плохо оснащенных технически. Другое поколение – физически слабое. Поэтому универсального, подходящего всем плана работы быть не могло. Все зависит от того, кем ты располагаешь в команде. И я не могу дать основе сейчас те же тренировки, что давал молодым футболистам, потому что в этой, основной, команде – другие проблемы. Я пытаюсь их решить.

Я бы не сказал, что добился чего-то за тот короткий период, что работаю с основной командой «Анжи». Вы думаете, я сейчас в эйфории? Мы сейчас просто вздохнули. Но вся работа впереди, задача еще не решена. Мы только вышли из минуса. Первоочередное – подготовка команды к весеннему отрезку.