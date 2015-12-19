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    Агаларов: «Скорее всего, будем играть в пять защитников»

    Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов рассказал о планах по улучшению игры команды в обороне.

    «Скорее всего, мы будем играть в пять защитников, на сборах будем пробовать играть и в четыре игрока оборонительной линии. Получалось так, что мы больше оборонялись количеством, а не качеством. Первоочередная задача сейчас – это обезопасить свои ворота, скорректировать оборону под атаку. К тому же хочу также отметить, что многие игроки средней линии и атаки индивидуально плохо обороняются. Они солидно выглядят в атаке, но при оборонительных действиях не знают, по большему счету, как играть. Если игрок совершил одну и ту же ошибку несколько раз, то его надо отправлять в запас, давая шанс другим футболистам. Надежности в обороне не хватает, но мы будем стараться исправить ситуацию», – приводит слова Агаларова РИА «Дагестан».

    Также наставник напомнил, что команда еще не решила поставленных перед ней задач.

    «Вся борьба впереди, мы еще не решили своих основных задач, поэтому расслабляться нельзя никому. Мы вздохнули, вышли из минуса, но это еще не конец. Для нас сейчас важно правильно подготовить команду к весеннему отрезку. У команды должна быть мотивация, которая может сыграть решающую роль для нас».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2015 21:36
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