Официально: Хиддинк возглавил «Челси»

«Челси» сделал официальное объявление о назначении Гуса Хиддинка на должность главного тренера. Голландский специалист будет тренировать «аристократов» до конца текущего сезона.

«Испытываю радость от возвращения на «Стэмфорд Бридж». «Челси» – один из самых больших клубов мира. Однако в данный момент команда находится в непозволительном для себя положении. Как бы то ни было, я уверен, что у нас получится все изменить.

С нетерпением ожидаю начала работы с футболистами и сотрудниками этого прекрасного клуба, а в особенности, возобновления превосходных отношений с его поклонниками», – сказал Хиддинк.

Специалист уже руководил «Челси» в 2009-м году, завоевав с ним Кубок Англии.