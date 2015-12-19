Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Официально: Хиддинк возглавил «Челси»

    «Челси» сделал официальное объявление о назначении Гуса Хиддинка на должность главного тренера. Голландский специалист будет тренировать «аристократов» до конца текущего сезона.

    «Испытываю радость от возвращения на «Стэмфорд Бридж». «Челси» – один из самых больших клубов мира. Однако в данный момент команда находится в непозволительном для себя положении. Как бы то ни было, я уверен, что у нас получится все изменить.

    С нетерпением ожидаю начала работы с футболистами и сотрудниками этого прекрасного клуба, а в особенности, возобновления превосходных отношений с его поклонниками», – сказал Хиддинк.

    Специалист уже руководил «Челси» в 2009-м году, завоевав с ним Кубок Англии.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.12.2015 16:58
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Димон Алма-Ата
    1450534950
    Бедный Гусь, куда он полез, если Ж.М. там замучился, то что ему пенсионеру там делать?
    Ответить
    DenMih
    1450535108
    Хиддинг-перезагрузка!
    Ответить
    RealDiMoNMadrid
    1450543415
    В нынешнем Челси ребята со слишком непростыми характерами. Хиддинк же привык тренировать работяг, типа корейцев, австралийцев или торбинских) Даже в Челси-2009 у него были Лэмпард, Ессьен, Дрогба и другие. Сейчас же всё намного сложнее. Тот же Терри уже не в тех кондициях, чтобы выходить каждый матч и давать остальным по шапке. Зато сейчас у Челси строптивые Оскар, Фабрегас и отчасти Азар. В общем, удачи Иванычу!)
    Ответить
    BARCLAYS_APL
    1450547252
    Успехов ГУСЬ ХАНДДРИК
    Ответить
    Jakson Soccer
    1450550192
    Первых 3-4 игры на иренерских переменах выиграют, потом тоже будет что и с Моуринью(
    Ответить
    ЖОРРО
    1450556945
    Дилемма: Я против Челси,но за Хиддинка...мда, задачка...)))
    Ответить
    ologreds
    1694996566
    numo452428
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+