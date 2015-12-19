Галямин: «На сто процентов уверен, что Кокорин уйдет из «Динамо»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Дмитрий Галямин считает, что нападающий бело-голубых Александр Кокорин наверняка покинет клуб.

«На сто процентов уверен, что состоится переход. Или в июле, или сейчас, в январе. Дело даже не в финансах, дело в игре. Клуб не может сейчас обеспечить сейчас должную спортивную составляющую игроку. Саше 25 лет, но его еврокубковый опыт до сих пор очень небольшой.

Игрок ли он уровня «Арсенала»? Сегодня, исходя из его игры, я так бы говорить не стал. Выгодно ли «Динамо» его продать? Когда у футболиста через полгода заканчивается контракт, о выгоде вообще речи не идет, трансфер большим не будет», – отметил Галямин.