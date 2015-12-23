«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 19-27 декабря

Телеканал "Матч ТВ" продолжает обещать нам много интересных спортивных трансляций. Представляем телепрограмму на выходные и ближайшую неделю.
Суббота, 19 декабря
05:00 – Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба). Прямая трансляция из)
06:30 – Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба). Прямая трансляция из)
08:15 – Новости
08:20 – Удар по мифам
08:30 – Мировая раздевалка
09:00 – Новости
09:05 – Все на Матч!
10:00 – Новости
10:05 – Спортивный интерес
11:00 – Новости
11:05 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
11:35 – Безграничные возможности
12:00 – Дублер
12:30 – "Культ тура" с Юрием Дудем
13:00 – Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Словении
14:00 – Безумный спорт с Александром Пушным
14:30 – Все на Матч!
15:20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Словении
16:15 – Лыжный спорт. Кубок мира. Прыжки с трамплина. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии
18:00 – Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Свободный стиль. Финал. Трансляция из Италии
19:45 – Реальный спорт
20:00 – Сноуборд. Кубок мира. Параллельный слалом. Прямая трансляция из Италии
21:00 – Дрим тим
21:30 – Безумный спорт с Александром Пушным
22:00 – Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба))
23:00 – Все на Матч!
00:00 – Стритфайтер
02:00 – Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Трансляция из Словении
03:30 – Вне ринга
04:00 – Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США
Воскресенье, 20 декабря
06:00 – Детали спорта
06:15 – Профессиональный бокс (Л. Ортиз (Куба) - Б. Дженнингс (США). Прямая трансляция из США)
06:30 – Профессиональный бокс (Л. Ортиз (Куба) - Б. Дженнингс (США). Прямая трансляция из США)
09:00 – Новости
09:05 – Все на Матч!
10:00 – Вся правда о...
10:30 – Первые леди
11:00 – Новости
11:05 – Поверь в себя. Стань человеком
11:30 – Дрим тим
12:00 – Безумный спорт с Александром Пушным
12:30 – 1+1
13:20 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13:50 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Словении
14:50 – Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Классический стиль. Трансляция из Италии
16:05 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Словении
17:05 – Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км. Классический стиль. Трансляция из Италии
18:15 – Все на Матч!
19:15 – Нет боли - нет победы
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция ("Нимбурк" (Чехия) - ЦСКА (Россия))
21:50 – Детали спорта
22:10 – Все на футбол!
22:40 – Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция ("Интер" - "Лацио")
00:45 – Все на Матч!
01:45Т – Тиффози. Итальянская любовь
02:15 – Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Мужчины. Трансляция из Италии
04:25 – Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Трансляция из Франции
Понедельник, 21 декабря
06:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
07:00 – Новости
07:05 – Все на Матч!
09:00 – Новости
09:05 – Живи сейчас
10:00 – Новости
10:05 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Словении
11:00 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Словении
12:00 – Новости
12:05 – Смешанные единоборства. UFC
14:00 – Игра смерти
15:40 – Спортивный интерес
16:00 – Новости
16:05 – Роковая глубина
17:15 – Все на Матч!
18:15 – Безграничные возможности
18:45 – 1+1
19:30 – Реальный спорт
19:55 – Горные лыжи. Кубок мира. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
21:30 – Спортивный интерес
22:35 – Английский акцент
22:55 – Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция ("Арсенал" - "Манчестер Сити")
01:00 – Все на Матч!
02:00 – Роковая глубина
03:10 – Горные лыжи. Кубок мира. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Трансляция из Италии
04:00 – Стритфайтер
Вторник, 22 декабря
06:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
07:00 – Новости
07:05 – Все на Матч!
09:00 – Новости
09:05 – Живи сейчас
10:00 – Новости
10:05 – Спортивный интерес
11:00 – Новости
11:05 – Хоккеисты
13:05 – Все на Матч!
14:05 – Олимпийские вершины. Хоккей
15:10 – Континентальный вечер
16:15 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Салават Юлаев" (Уфа) - "Динамо" (Москва))
19:20 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Спартак" (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки))
22:00 – Баскетбол. Единая лига ВТБ (ЦСКА (Россия) - "Байзонс" (Финляндия))
23:50 – Все на Матч!
00:50 – Горные лыжи. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Италии
02:50 – Хоккеисты
04:50 – Олимпийские вершины. Хоккей
Среда, 23 декабря
05:50 – Детали спорта
06:00 – Безграничные возможности
06:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
07:00 – Новости
07:05 – Все на Матч!
09:00 – Новости
09:05 – Живи сейчас
10:00 – Новости
10:05 – Горные лыжи. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Италии
12:00 – Новости
12:05 – Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба))
15:20 – Новости
15:25 – Лучшая игра с мячом
15:55 – Все на Матч!
16:55 – Бруклинский мост
17:25 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция ("Калев" (Эстония) - "Химки" (Россия))
19:15 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция (ЦСКА - "Ак Барс" (Казань))
22:00 – Второе дыхание
22:30 – Где рождаются чемпионы?
23:00 – Все на Матч!
00:00 – Игра смерти
01:45 – Смешанные единоборства. UFC
03:30 – Женщина-бомбардир
04:40 – Баскетбол. Единая лига ВТБ ("Калев" (Эстония) - "Химки" (Россия))
Четверг, 24 декабря
06:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
07:00 – Новости
07:05 – Все на Матч!
09:00 – Новости
09:05 – Живи сейчас
10:00 – Новости
10:05 – Женщина-бомбардир
11:10 – 1+1
11:55 – Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция
14:30 – Новости
14:35 – Смешанные единоборства. Fight Nights (В. Минаков (Россия) - Д. Коупленд (США))
16:45 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Металлург" (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург))
19:30 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Короткая программа
21:30 – Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Короткая программа
23:00 – Все на Матч!
00:00 – Тур де Шанс
02:00 – Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа
04:30 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Короткая программа
Пятница, 25 декабря
06:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
07:00 – Новости
07:05 – Все на Матч!
09:00 – Новости
09:05 – Живи сейчас
10:00 – Новости
10:05 – Звезды на льду
11:00 – Все на Матч!
11:55 – Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция
14:40 – Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция
17:55 – Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция
19:45 – Дрим тим
20:15 – Безумный спорт с Александром Пушным
21:00 – Смешанные единоборства. Mix Fight Combat. Прямая трансляция из Москвы (Д. Монсон (США) - Д. Нджатах (Камерун). И. Ложкин (Россия) - Ф.)
23:30 – Все на Матч!
00:30 – 1+1
01:00 – Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Короткая программа
03:30 – Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа
Суббота, 26 декабря
06:30 – Лучшая игра с мячом
07:00 – Новости
07:05 – Ты можешь больше!
08:00 – Новости
08:05 – Все на Матч!
09:00 – Новости
09:05 – Документальный фильм
10:00 – Новости
10:05 – Спортивный интерес
11:00 – Новости
11:05 – Безграничные возможности
11:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
12:00 – Новости
12:05 – Безумный спорт с Александром Пушным
12:30 – Дублер
13:00 – Все на Матч!
14:00 – Будущие легенды
14:55 – Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Россия - Чехия)
17:30 – Английский акцент
17:55 – Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция ("Ливерпуль" - "Лестер")
20:00 – Спортивный интерес
20:55 – Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (США - Канада)
23:30 – Все на Матч!
00:30 – Хоккей. Кубок Шпенглера ("Автомобилист" (Россия) - сборная Канады)
03:00 – Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа
Воскресенье, 27 декабря
06:00 – Второе дыхание
06:30 – Лучшая игра с мячом
07:00 – Новости
07:05 – Ты можешь больше!
08:00 – Новости
08:05 – Все на Матч!
09:00 – Новости
09:05 – Спортивный интерес
10:00 – Дрим тим
10:30 – Мама в игре
11:00 – Новости
11:05 – Поверь в себя. Стань человеком
11:30 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа
12:45 – Все на Матч!
13:45 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Авангард" (Омская область) - ЦСКА)
16:30 – Все на Матч!
16:50 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Локомотив" (Ярославль) - "Сибирь" (Новосибирская область))
19:30 – Фигурное катание. Чемпионат России
22:10 – Хоккей. Кубок Шпенглера. Прямая трансляция из Швейцарии
00:45 – Все на Матч!
01:45 – Сердца чемпионов
02:15 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа
04:00 – Фигурное катание. Чемпионат России