Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 19-27 декабря

23 декабря 2015, 11:10
1

Телеканал "Матч ТВ" продолжает обещать нам много интересных спортивных трансляций. Представляем телепрограмму на выходные и ближайшую неделю.

Суббота, 19 декабря

05:00 – Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба). Прямая трансляция из)

06:30 – Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба). Прямая трансляция из)

08:15 – Новости

08:20 – Удар по мифам

08:30 – Мировая раздевалка

09:00 – Новости

09:05 – Все на Матч!

10:00 – Новости

10:05 – Спортивный интерес

11:00 – Новости

11:05 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

11:35 – Безграничные возможности

12:00 – Дублер

12:30 – "Культ тура" с Юрием Дудем

13:00 – Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Словении

14:00 – Безумный спорт с Александром Пушным

14:30 – Все на Матч!

15:20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Словении

16:15 – Лыжный спорт. Кубок мира. Прыжки с трамплина. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии

18:00 – Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Свободный стиль. Финал. Трансляция из Италии

19:45 – Реальный спорт

20:00 – Сноуборд. Кубок мира. Параллельный слалом. Прямая трансляция из Италии

21:00 – Дрим тим

21:30 – Безумный спорт с Александром Пушным

22:00 – Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба))

23:00 – Все на Матч!

00:00 – Стритфайтер

02:00 – Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Трансляция из Словении

03:30 – Вне ринга

04:00 – Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

Воскресенье, 20 декабря

06:00 – Детали спорта

06:15 – Профессиональный бокс (Л. Ортиз (Куба) - Б. Дженнингс (США). Прямая трансляция из США)

06:30 – Профессиональный бокс (Л. Ортиз (Куба) - Б. Дженнингс (США). Прямая трансляция из США)

09:00 – Новости

09:05 – Все на Матч!

10:00 – Вся правда о...

10:30 – Первые леди

11:00 – Новости

11:05 – Поверь в себя. Стань человеком

11:30 – Дрим тим

12:00 – Безумный спорт с Александром Пушным

12:30 – 1+1

13:20 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым

13:50 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Словении

14:50 – Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Классический стиль. Трансляция из Италии

16:05 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Словении

17:05 – Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км. Классический стиль. Трансляция из Италии

18:15 – Все на Матч!

19:15 – Нет боли - нет победы

19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция ("Нимбурк" (Чехия) - ЦСКА (Россия))

21:50 – Детали спорта

22:10 – Все на футбол!

22:40Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция ("Интер" - "Лацио")

00:45 – Все на Матч!

01:45Т – Тиффози. Итальянская любовь

02:15 – Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Мужчины. Трансляция из Италии

04:25 – Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Трансляция из Франции

Понедельник, 21 декабря

06:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

07:00 – Новости

07:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Живи сейчас

10:00 – Новости

10:05 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Словении

11:00 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Словении

12:00 – Новости

12:05 – Смешанные единоборства. UFC

14:00 – Игра смерти

15:40 – Спортивный интерес

16:00 – Новости

16:05 – Роковая глубина

17:15 – Все на Матч!

18:15 – Безграничные возможности

18:45 – 1+1

19:30 – Реальный спорт

19:55 – Горные лыжи. Кубок мира. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Прямая трансляция из Италии

21:30 – Спортивный интерес

22:35 – Английский акцент

22:55 – Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция ("Арсенал" - "Манчестер Сити")

01:00 – Все на Матч!

02:00 – Роковая глубина

03:10 – Горные лыжи. Кубок мира. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Трансляция из Италии

04:00 – Стритфайтер

Вторник, 22 декабря

06:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

07:00 – Новости

07:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Живи сейчас

10:00 – Новости

10:05 – Спортивный интерес

11:00 – Новости

11:05 – Хоккеисты

13:05 – Все на Матч!

14:05 – Олимпийские вершины. Хоккей

15:10 – Континентальный вечер

16:15 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Салават Юлаев" (Уфа) - "Динамо" (Москва))

19:20 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Спартак" (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки))

22:00 – Баскетбол. Единая лига ВТБ (ЦСКА (Россия) - "Байзонс" (Финляндия))

23:50 – Все на Матч!

00:50 – Горные лыжи. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Италии

02:50 – Хоккеисты

04:50 – Олимпийские вершины. Хоккей

Среда, 23 декабря

05:50 – Детали спорта

06:00 – Безграничные возможности

06:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

07:00 – Новости

07:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Живи сейчас

10:00 – Новости

10:05 – Горные лыжи. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Италии

12:00 – Новости

12:05 – Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба))

15:20 – Новости

15:25 – Лучшая игра с мячом

15:55 – Все на Матч!

16:55 – Бруклинский мост

17:25 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция ("Калев" (Эстония) - "Химки" (Россия))

19:15 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция (ЦСКА - "Ак Барс" (Казань))

22:00 – Второе дыхание

22:30 – Где рождаются чемпионы?

23:00 – Все на Матч!

00:00 – Игра смерти

01:45 – Смешанные единоборства. UFC

03:30 – Женщина-бомбардир

04:40 – Баскетбол. Единая лига ВТБ ("Калев" (Эстония) - "Химки" (Россия))

Четверг, 24 декабря

06:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

07:00 – Новости

07:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Живи сейчас

10:00 – Новости

10:05 – Женщина-бомбардир

11:10 – 1+1

11:55 – Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция

14:30 – Новости

14:35 – Смешанные единоборства. Fight Nights (В. Минаков (Россия) - Д. Коупленд (США))

16:45 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Металлург" (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург))

19:30 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Короткая программа

21:30 – Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Короткая программа

23:00 – Все на Матч!

00:00 – Тур де Шанс

02:00 – Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа

04:30 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Короткая программа

Пятница, 25 декабря

06:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

07:00 – Новости

07:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Живи сейчас

10:00 – Новости

10:05 – Звезды на льду

11:00 – Все на Матч!

11:55 – Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция

14:40 – Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция

17:55 – Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция

19:45 – Дрим тим

20:15 – Безумный спорт с Александром Пушным

21:00 – Смешанные единоборства. Mix Fight Combat. Прямая трансляция из Москвы (Д. Монсон (США) - Д. Нджатах (Камерун). И. Ложкин (Россия) - Ф.)

23:30 – Все на Матч!

00:30 – 1+1

01:00 – Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Короткая программа

03:30 – Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа

Суббота, 26 декабря

06:30 – Лучшая игра с мячом

07:00 – Новости

07:05 – Ты можешь больше!

08:00 – Новости

08:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Документальный фильм

10:00 – Новости

10:05 – Спортивный интерес

11:00 – Новости

11:05 – Безграничные возможности

11:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

12:00 – Новости

12:05 – Безумный спорт с Александром Пушным

12:30 – Дублер

13:00 – Все на Матч!

14:00 – Будущие легенды

14:55 – Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Россия - Чехия)

17:30 – Английский акцент

17:55 – Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция ("Ливерпуль" - "Лестер")

20:00 – Спортивный интерес

20:55 – Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (США - Канада)

23:30 – Все на Матч!

00:30 – Хоккей. Кубок Шпенглера ("Автомобилист" (Россия) - сборная Канады)

03:00 – Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа

Воскресенье, 27 декабря

06:00 – Второе дыхание

06:30 – Лучшая игра с мячом

07:00 – Новости

07:05 – Ты можешь больше!

08:00 – Новости

08:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Спортивный интерес

10:00 – Дрим тим

10:30 – Мама в игре

11:00 – Новости

11:05 – Поверь в себя. Стань человеком

11:30 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа

12:45 – Все на Матч!

13:45 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Авангард" (Омская область) - ЦСКА)

16:30 – Все на Матч!

16:50 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Локомотив" (Ярославль) - "Сибирь" (Новосибирская область))

19:30 – Фигурное катание. Чемпионат России

22:10 – Хоккей. Кубок Шпенглера. Прямая трансляция из Швейцарии

00:45 – Все на Матч!

01:45 – Сердца чемпионов

02:15 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа

04:00 – Фигурное катание. Чемпионат России

Источник: «Матч ТВ»
Англия
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lenine
1450953164
И. Ложкин (Россия) - Ф.) ===================== Эта хто такой Ф.? =)
Ответить
Главные новости
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
2
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
3
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
1
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
5
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
31
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
11
Все новости
Все новости
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
1
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
5
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
5
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:31
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
4
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
31
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
11
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
Вчера, 21:27
4
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
Вчера, 21:20
33-летний Лукаку определился с новым клубом
Вчера, 21:11
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
Вчера, 21:04
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
Вчера, 20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
Вчера, 20:49
5
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
Вчера, 20:31
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
Вчера, 20:19
2
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
Вчера, 20:13
18
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
Вчера, 19:56
33
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
Вчера, 19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
Вчера, 19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
Вчера, 19:30
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+