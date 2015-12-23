«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 19-27 декабря

Телеканал "Матч ТВ" продолжает обещать нам много интересных спортивных трансляций. Представляем телепрограмму на выходные и ближайшую неделю.

Суббота, 19 декабря

05:00 – Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба). Прямая трансляция из)

06:30 – Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба). Прямая трансляция из)

08:15 – Новости

08:20 – Удар по мифам

08:30 – Мировая раздевалка

09:00 – Новости

09:05 – Все на Матч!

10:00 – Новости

10:05 – Спортивный интерес

11:00 – Новости

11:05 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

11:35 – Безграничные возможности

12:00 – Дублер

12:30 – "Культ тура" с Юрием Дудем

13:00 – Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Словении

14:00 – Безумный спорт с Александром Пушным

14:30 – Все на Матч!

15:20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Словении

16:15 – Лыжный спорт. Кубок мира. Прыжки с трамплина. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии

18:00 – Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Свободный стиль. Финал. Трансляция из Италии

19:45 – Реальный спорт

20:00 – Сноуборд. Кубок мира. Параллельный слалом. Прямая трансляция из Италии

21:00 – Дрим тим

21:30 – Безумный спорт с Александром Пушным

22:00 – Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба))

23:00 – Все на Матч!

00:00 – Стритфайтер

02:00 – Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Трансляция из Словении

03:30 – Вне ринга

04:00 – Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

Воскресенье, 20 декабря

06:00 – Детали спорта

06:15 – Профессиональный бокс (Л. Ортиз (Куба) - Б. Дженнингс (США). Прямая трансляция из США)

06:30 – Профессиональный бокс (Л. Ортиз (Куба) - Б. Дженнингс (США). Прямая трансляция из США)

09:00 – Новости

09:05 – Все на Матч!

10:00 – Вся правда о...

10:30 – Первые леди

11:00 – Новости

11:05 – Поверь в себя. Стань человеком

11:30 – Дрим тим

12:00 – Безумный спорт с Александром Пушным

12:30 – 1+1

13:20 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым

13:50 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Словении

14:50 – Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Классический стиль. Трансляция из Италии

16:05 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Словении

17:05 – Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км. Классический стиль. Трансляция из Италии

18:15 – Все на Матч!

19:15 – Нет боли - нет победы

19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция ("Нимбурк" (Чехия) - ЦСКА (Россия))

21:50 – Детали спорта

22:10 – Все на футбол!

22:40 – Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция ("Интер" - "Лацио")

00:45 – Все на Матч!

01:45Т – Тиффози. Итальянская любовь

02:15 – Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Мужчины. Трансляция из Италии

04:25 – Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Трансляция из Франции

Понедельник, 21 декабря

06:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

07:00 – Новости

07:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Живи сейчас

10:00 – Новости

10:05 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Словении

11:00 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Словении

12:00 – Новости

12:05 – Смешанные единоборства. UFC

14:00 – Игра смерти

15:40 – Спортивный интерес

16:00 – Новости

16:05 – Роковая глубина

17:15 – Все на Матч!

18:15 – Безграничные возможности

18:45 – 1+1

19:30 – Реальный спорт

19:55 – Горные лыжи. Кубок мира. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Прямая трансляция из Италии

21:30 – Спортивный интерес

22:35 – Английский акцент

22:55 – Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция ("Арсенал" - "Манчестер Сити")

01:00 – Все на Матч!

02:00 – Роковая глубина

03:10 – Горные лыжи. Кубок мира. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Трансляция из Италии

04:00 – Стритфайтер

Вторник, 22 декабря

06:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

07:00 – Новости

07:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Живи сейчас

10:00 – Новости

10:05 – Спортивный интерес

11:00 – Новости

11:05 – Хоккеисты

13:05 – Все на Матч!

14:05 – Олимпийские вершины. Хоккей

15:10 – Континентальный вечер

16:15 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Салават Юлаев" (Уфа) - "Динамо" (Москва))

19:20 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Спартак" (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки))

22:00 – Баскетбол. Единая лига ВТБ (ЦСКА (Россия) - "Байзонс" (Финляндия))

23:50 – Все на Матч!

00:50 – Горные лыжи. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Италии

02:50 – Хоккеисты

04:50 – Олимпийские вершины. Хоккей

Среда, 23 декабря

05:50 – Детали спорта

06:00 – Безграничные возможности

06:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

07:00 – Новости

07:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Живи сейчас

10:00 – Новости

10:05 – Горные лыжи. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Италии

12:00 – Новости

12:05 – Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба))

15:20 – Новости

15:25 – Лучшая игра с мячом

15:55 – Все на Матч!

16:55 – Бруклинский мост

17:25 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция ("Калев" (Эстония) - "Химки" (Россия))

19:15 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция (ЦСКА - "Ак Барс" (Казань))

22:00 – Второе дыхание

22:30 – Где рождаются чемпионы?

23:00 – Все на Матч!

00:00 – Игра смерти

01:45 – Смешанные единоборства. UFC

03:30 – Женщина-бомбардир

04:40 – Баскетбол. Единая лига ВТБ ("Калев" (Эстония) - "Химки" (Россия))

Четверг, 24 декабря

06:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

07:00 – Новости

07:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Живи сейчас

10:00 – Новости

10:05 – Женщина-бомбардир

11:10 – 1+1

11:55 – Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция

14:30 – Новости

14:35 – Смешанные единоборства. Fight Nights (В. Минаков (Россия) - Д. Коупленд (США))

16:45 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Металлург" (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург))

19:30 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Короткая программа

21:30 – Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Короткая программа

23:00 – Все на Матч!

00:00 – Тур де Шанс

02:00 – Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа

04:30 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Короткая программа

Пятница, 25 декабря

06:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

07:00 – Новости

07:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Живи сейчас

10:00 – Новости

10:05 – Звезды на льду

11:00 – Все на Матч!

11:55 – Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция

14:40 – Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция

17:55 – Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция

19:45 – Дрим тим

20:15 – Безумный спорт с Александром Пушным

21:00 – Смешанные единоборства. Mix Fight Combat. Прямая трансляция из Москвы (Д. Монсон (США) - Д. Нджатах (Камерун). И. Ложкин (Россия) - Ф.)

23:30 – Все на Матч!

00:30 – 1+1

01:00 – Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Короткая программа

03:30 – Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа

Суббота, 26 декабря

06:30 – Лучшая игра с мячом

07:00 – Новости

07:05 – Ты можешь больше!

08:00 – Новости

08:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Документальный фильм

10:00 – Новости

10:05 – Спортивный интерес

11:00 – Новости

11:05 – Безграничные возможности

11:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

12:00 – Новости

12:05 – Безумный спорт с Александром Пушным

12:30 – Дублер

13:00 – Все на Матч!

14:00 – Будущие легенды

14:55 – Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Россия - Чехия)

17:30 – Английский акцент

17:55 – Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция ("Ливерпуль" - "Лестер")

20:00 – Спортивный интерес

20:55 – Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (США - Канада)

23:30 – Все на Матч!

00:30 – Хоккей. Кубок Шпенглера ("Автомобилист" (Россия) - сборная Канады)

03:00 – Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа

Воскресенье, 27 декабря

06:00 – Второе дыхание

06:30 – Лучшая игра с мячом

07:00 – Новости

07:05 – Ты можешь больше!

08:00 – Новости

08:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Спортивный интерес

10:00 – Дрим тим

10:30 – Мама в игре

11:00 – Новости

11:05 – Поверь в себя. Стань человеком

11:30 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа

12:45 – Все на Матч!

13:45 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Авангард" (Омская область) - ЦСКА)

16:30 – Все на Матч!

16:50 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Локомотив" (Ярославль) - "Сибирь" (Новосибирская область))

19:30 – Фигурное катание. Чемпионат России

22:10 – Хоккей. Кубок Шпенглера. Прямая трансляция из Швейцарии

00:45 – Все на Матч!

01:45 – Сердца чемпионов

02:15 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа

04:00 – Фигурное катание. Чемпионат России