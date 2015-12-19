Нигматуллин: «Гилерме – вратарь номер один в России»

Экс-голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин отметил выступление вратаря железнодорожников Гилерме, отдав ему звание лучшего стража ворот РФПЛ в уходящем году.

«Я считаю, что лучший вратарь этого года в РФПЛ – Гилерме. Он наиболее стабильно провел сезон и во внутреннем чемпионате, и в еврокубках. Как бы я ни поддерживал российского производителя, бывают исключения.

Футболист выучил русский, ему небезразлична наша страна. Однако российское гражданство никак не влияет на качество игры. Лучший матч в этом году Гильерме провел в Португалии со «Спортингом», – сказал Нигматуллин.