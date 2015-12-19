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    Нигматуллин: «Гилерме – вратарь номер один в России»

    Экс-голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин отметил выступление вратаря железнодорожников Гилерме, отдав ему звание лучшего стража ворот РФПЛ в уходящем году.

    «Я считаю, что лучший вратарь этого года в РФПЛ – Гилерме. Он наиболее стабильно провел сезон и во внутреннем чемпионате, и в еврокубках. Как бы я ни поддерживал российского производителя, бывают исключения.

    Футболист выучил русский, ему небезразлична наша страна. Однако российское гражданство никак не влияет на качество игры. Лучший матч в этом году Гильерме провел в Португалии со «Спортингом», – сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.12.2015 14:49
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    Комментарии (34)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Truly
    1450532409
    Акинфеев - ненадежный голкипер для судьбоносных матчей. Если бы у него была одна бабочка, но у него их было несколько и, причем, решающих.
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    Aztec58
    1450532578
    Согласен, правда, в последнее время малость накосячил, но в целом надёжен.
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    каа
    1450534741
    чушь...лучшим за определенный период был Дикань... а в общем Игорь вне конкуренции
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    vladik12
    1450535373
    В каком-то из клубешников Руслану что-то все-таки продали, походу.
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    ААМ
    1450540109
    Не уверен
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    Писюнг
    1450541151
    Номер два. После Юрченко
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    CSKA №1
    1450541947
    Номер 1-это Акинфеев!!!Запомни это детка!!!
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    Zeff
    1450556519
    На сегодня хороших вратарей у нас нет.
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    Pravdin_V
    1450561263
    Дыра он,а не вратарь!
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    ologreds
    1694996566
    numo452411
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