Президент «ПСЖ»: «Ни один игрок клуб зимой не покинет»

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи заявил, что состав парижского клуба укомплектован футболистами выского класса, поэтому не нуждается в усилении в зимнее трансфернеое окно. Впрочем, отпускать кого-то из игроков руководство «ПСЖ» также не намерено.

«Наша команда достаточно сильна, поэтому приобретение новых игроков в наши планы не входит. Мы испытываем потребность в каждом футболисте, выступающем в нашем клубе. Так что, продажа кого-либо этой зимой исключена», – отметил Аль-Хелаифи.

Напомним, что парижский клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, а в национальном чемпионате идет на первой строчке в турнирной таблице с огромным отрывом от ближайших преследователей.