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    Ван Гаал боится завершить карьеру увольнением

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал признался, что он боится быть уволенным из стана «красных дьяволов», которые являются его последней командой в карьере.

    «Было бы большим разочарованием завершать карьеру после увольнения. Моя честь давит на меня больше, чем пресса или болельщики. Да, потерять доверие фанатов это очень плохо. Но я сделал карьеру, о которой мечтает любой начинающий тренер. Сегодняшнее давление вовсе не самое сильное для меня. Мне доверяет руководство и игроки, и я это чувствую. Но нам нужен результат. Надо побеждать. Каждый из нас это прекрасно понимает», — заявил ван Гаал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2015 08:41
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    Комментарии (3)
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    Недовольный
    1450533723
    а придется)
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    BARCLAYS_APL
    1450546992
    Бойся Бога а не отставки.
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    ologreds
    1694996568
    numo452377
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