Ван Гаал боится завершить карьеру увольнением

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал признался, что он боится быть уволенным из стана «красных дьяволов», которые являются его последней командой в карьере.

«Было бы большим разочарованием завершать карьеру после увольнения. Моя честь давит на меня больше, чем пресса или болельщики. Да, потерять доверие фанатов это очень плохо. Но я сделал карьеру, о которой мечтает любой начинающий тренер. Сегодняшнее давление вовсе не самое сильное для меня. Мне доверяет руководство и игроки, и я это чувствую. Но нам нужен результат. Надо побеждать. Каждый из нас это прекрасно понимает», — заявил ван Гаал.