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    • Глушаков: «Дмитрия Комбарова зовут Навесовым, а нас всех — ОПГ «Ромашка»

    Глушаков: «Дмитрия Комбарова зовут Навесовым, а нас всех — ОПГ «Ромашка»

    Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков объяснил необычные прозвища, которые он использует в описании к своим фото и видео в социальной сети Instagram.

    "Это подпольное имя. И это не я, это наши болельщики придумали. То ОПГ "Ромашка" нас называют, то вот Дмитрия Комбарова – Навесовым. Нормально, уже привыкли, даже интересно стало – что еще придумают? Вообще, в голове у людей слишком много серьезного, надо больше позитива, так что без обид. Говорят, кого-то называют – убей-воробей. Кого не знаю пока, еще предстоит выяснить", — заявил Глушаков.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: «Советский спорт»

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    19.12.2015 06:42
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    Комментарии (2)
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    Каратель
    1450530981
    убей-воробей не знаешь?да ладно,не надо лукавить,уже младенцы при рождении знают кто это
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    ologreds
    1694996569
    numo452367
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