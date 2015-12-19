Глушаков: «Дмитрия Комбарова зовут Навесовым, а нас всех — ОПГ «Ромашка»

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков объяснил необычные прозвища, которые он использует в описании к своим фото и видео в социальной сети Instagram.

"Это подпольное имя. И это не я, это наши болельщики придумали. То ОПГ "Ромашка" нас называют, то вот Дмитрия Комбарова – Навесовым. Нормально, уже привыкли, даже интересно стало – что еще придумают? Вообще, в голове у людей слишком много серьезного, надо больше позитива, так что без обид. Говорят, кого-то называют – убей-воробей. Кого не знаю пока, еще предстоит выяснить", — заявил Глушаков.