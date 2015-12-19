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    Моуринью хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

    Жозе Моуринью, уволенный с поста главного тренера «Челси», хочет возглавить «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что представители Моуринью уже начали изучать возможность его прихода в «МЮ», а часть руководства манчестерского клуба видит в нем подходящую кандидатуру. У боссов манкунианцев нет уверенности в том, что нынешний наставник команды Луи ван Гаал останется в клубе до конца своего контракта, который рассчитан до 2017 года. Во многом судьба голландца будет зависеть от результатов этого сезона.

    Кроме того, представители «МЮ» связывались с Хосепом Гвардиолой, однако основным претендетом на испанца является «Манчестер Сити».

    Источник: ESPN

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    19.12.2015 00:01
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    Комментарии (12)
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    fakel-vrn
    1450473945
    ван гаалу не понравится эта новость
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    Asbjorn
    1450474980
    А смысл менять одного на другого такого же?
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    hardwj
    1450481088
    ага и поднянуть МЮ до уровня синих*)
    Ответить
    RealDiMoNMadrid
    1450484956
    Жозе сборную Португалии пора возглавлять)
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    ksandr2022
    1450493116
    Mourinyo v manyu Gvardiola v mancity
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    Deadpool_mazafaka_biz
    1450494202
    нада дать шанс
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    Flydis
    1450505816
    Тогда сразу будет прорабатываться план возвращения Роналду на Олд Траффорд)
    Ответить
    DrDoom
    1450508121
    Где деньги там и Маур
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    Hiddink95
    1450518020
    да ну, утка же
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    ologreds
    1694996570
    numo452355
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