Моуринью хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Жозе Моуринью, уволенный с поста главного тренера «Челси», хочет возглавить «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что представители Моуринью уже начали изучать возможность его прихода в «МЮ», а часть руководства манчестерского клуба видит в нем подходящую кандидатуру. У боссов манкунианцев нет уверенности в том, что нынешний наставник команды Луи ван Гаал останется в клубе до конца своего контракта, который рассчитан до 2017 года. Во многом судьба голландца будет зависеть от результатов этого сезона.

Кроме того, представители «МЮ» связывались с Хосепом Гвардиолой, однако основным претендетом на испанца является «Манчестер Сити».