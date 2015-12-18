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    • Глушаков: «Спартак» имеет все шансы подняться выше четвертого места»

    Глушаков: «Спартак» имеет все шансы подняться выше четвертого места»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал положение команды в таблице РФПЛ после осенней части сезона.

    «Важен результат, мы в зоне еврокубков и имеем все шансы подняться выше четвертого места. Очень жаль, что отпустили игру в Казани, те два очка нам бы не помешали. Но все по-прежнему зависит только от нас: как подготовимся на сборах, как начнем вторую часть сезона», – говорит Глушаков.

    По словам футболиста, в трех последних матчах команда играла с большей самоотдачей.

    «Играть стали более агрессивно, прибавили в самоотдаче. Перед этим отрезком собрались всей командой, поговорили коллективом. Артем Ребров собирал ребят, и каждый, кто хотел, выступил».

    Источник: РПЛ

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    18.12.2015 23:08
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    Комментарии (32)
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    fakel-vrn
    1450473593
    главное от зоны вылета хорошо оторвались...
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    Zeff
    1450473697
    В 1-м же весеннем туре поменяетесь С Зенитом местами. А потом Зенит вверх, а Спартак, как всегда вниз(10 место вам светит).
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    fakel-vrn
    1450474275
    при удачном раскладе 5 место! ...снизу
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    pz34r
    1450543931
    а ты ублюдок не забыл, пчму существует ваш голубой зинид, не забыл что ваш мерзкий городок является окраиной и вы все, вместе взятые, никому нахер не нужны? вас дважды в прошлом веке наказывали - никуя не помнишь? смерть вам!
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    Любер
    1450552646
    Подобную новость о Зените или ЦСКА никто бы и не заметил. А от Спартака все торчат.
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    Диктор
    1450604647
    Конец сезона покажет.Мы верим в тебя Спартак.
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    denmig
    1450621429
    пидрские газпром фанаты - хватит вонять здесь! и так тухло на бомбардирчике!
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    maygli
    1450684358
    Может подняться, но без Глушакова.
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    ologreds
    1694996570
    numo452351
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