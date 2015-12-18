Глушаков: «Спартак» имеет все шансы подняться выше четвертого места»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал положение команды в таблице РФПЛ после осенней части сезона.

«Важен результат, мы в зоне еврокубков и имеем все шансы подняться выше четвертого места. Очень жаль, что отпустили игру в Казани, те два очка нам бы не помешали. Но все по-прежнему зависит только от нас: как подготовимся на сборах, как начнем вторую часть сезона», – говорит Глушаков.

По словам футболиста, в трех последних матчах команда играла с большей самоотдачей.

«Играть стали более агрессивно, прибавили в самоотдаче. Перед этим отрезком собрались всей командой, поговорили коллективом. Артем Ребров собирал ребят, и каждый, кто хотел, выступил».