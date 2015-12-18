«Барселона» увеличит зарплату Неймару

Президент «Барселоны« Жозеп Бартомеу заявил, что клуб намерен увеличить зарплату бразильскому форварду Неймару.

«Я считаю, что Неймар получает меньше того, чем он заслуживаем. Мы предложили ему подписать новый контракт. Уверен, что в ближайшее время мы достигнем с ним соглашения», – сказал Бартомеу.

Нынешнее соглашение Неймара рассчитано до лета 2018 года. Зарплата форварда составляет порядка 8,8 миллионов евро в год.

Напомним, что 23-летний Неймар выступает за «Барселону» с 2013 года, провел за клуб 110 матчей и забил 70 голов.