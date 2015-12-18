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    Клайн верит в чемпионство «Ливерпуля»

    Защитник «Ливерпуля« Натаниэл Клайн считает, что его команда может побороться за чемпионский титул в этом сезоне.

    «Ливерпуль» способен побороться за золотые медали. Матчи в Премьер-лиге очень непредсказуемые, поэтому никто не может сказать наверняка, что произойдет. Нашей главной целью является попадание в Лигу чемпионов. В данный момент наши дела идут неплохо. Мы были очень рады, когда «Ливерпуль» возглавил Клопп. С того момента мы наслаждаемся футболом. Он настоящий фанат своего дела. Мы счастливы, что он пришел в «Ливерпуль», чтобы добиться успеха», – сказал Клайн.

    Напомним, что после 16 туров «Ливерпуль» с 24 очками делит 8-9 места в Премьер-лиге и отстает от 4 позиции на 5 пунктов.

    Источник: Goal.com

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    18.12.2015 14:32
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    Комментарии (2)
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    Deadpool_mazafaka_biz
    1450457609
    а я верю что мю паменяет тренера
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    ologreds
    1694996573
    numo452302
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