Клайн верит в чемпионство «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля« Натаниэл Клайн считает, что его команда может побороться за чемпионский титул в этом сезоне.

«Ливерпуль» способен побороться за золотые медали. Матчи в Премьер-лиге очень непредсказуемые, поэтому никто не может сказать наверняка, что произойдет. Нашей главной целью является попадание в Лигу чемпионов. В данный момент наши дела идут неплохо. Мы были очень рады, когда «Ливерпуль» возглавил Клопп. С того момента мы наслаждаемся футболом. Он настоящий фанат своего дела. Мы счастливы, что он пришел в «Ливерпуль», чтобы добиться успеха», – сказал Клайн.

Напомним, что после 16 туров «Ливерпуль» с 24 очками делит 8-9 места в Премьер-лиге и отстает от 4 позиции на 5 пунктов.