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    • Мамаев: «Хотел бы попробовать свои силы в одном из топ-чемпионатов»

    Мамаев: «Хотел бы попробовать свои силы в одном из топ-чемпионатов»

    Полузащитник «Краснодара« Павел Мамаев рассказал о возможном продолжении своей карьеры в одном из серьезных европейских чемпионатов.

    «Сейчас я работаю в рамках контракта, меня все устраивает. Ну а что будет дальше – посмотрим. В какой стране хотел бы со временем продолжить карьеру? В одном из топ-чемпионатов. Условно – Англия, Германия, Испания.

    По итогам текущего сезона «Краснодар» способен не только вновь оказаться в еврокубковой зоне, но и попасть в Лигу чемпионов. Нисколько в этом не сомневаюсь. На мой взгляд, участие в еврокубках всегда идет на пользу футболисту. Познавательно встретиться с командами из других стран, изучить какие-то альтернативные подходы к игре. Ну а игра на «три фронта» не проблема, такой график мне по душе», – признался Мамаев.

    Напомним, что ранее появлялась информация об интересе к Мамаеву со стороны греческого ПАОКа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2015 11:56
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    Комментарии (3)
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    sidul1
    1450438369
    тату уже есть
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    REDAT
    1450440671
    В "Краснодаре" звезда, а там будет он не приживется!!!!!!!!!!!!!!!!
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    ologreds
    1694996573
    numo452288
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