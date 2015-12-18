Мамаев: «Хотел бы попробовать свои силы в одном из топ-чемпионатов»

Полузащитник «Краснодара« Павел Мамаев рассказал о возможном продолжении своей карьеры в одном из серьезных европейских чемпионатов.

«Сейчас я работаю в рамках контракта, меня все устраивает. Ну а что будет дальше – посмотрим. В какой стране хотел бы со временем продолжить карьеру? В одном из топ-чемпионатов. Условно – Англия, Германия, Испания.

По итогам текущего сезона «Краснодар» способен не только вновь оказаться в еврокубковой зоне, но и попасть в Лигу чемпионов. Нисколько в этом не сомневаюсь. На мой взгляд, участие в еврокубках всегда идет на пользу футболисту. Познавательно встретиться с командами из других стран, изучить какие-то альтернативные подходы к игре. Ну а игра на «три фронта» не проблема, такой график мне по душе», – признался Мамаев.

Напомним, что ранее появлялась информация об интересе к Мамаеву со стороны греческого ПАОКа.