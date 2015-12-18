Верратти ведет переговоры с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти ведет переговоры с клубом о продлении действующего контракта.

«Сейчас мы ведем переговоры об условиях нового контракта Марко с «ПСЖ». Мы знаем об интересе к нему со стороны других клубов, это нам очень приятно. Но мы рассчитываем, что он продолжит карьеру в «ПСЖ»», – рассказал агент футболиста Донато Ди Кампли.

Напомним, что действующий контракт Верратти с «ПСЖ» рассчитан до 2019 года. По данным Тransfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.