«Динамо» планирует продать Чорича в «Реал»

Полузащитник «Динамо» из Загреба Анте Чорич попал в сферу интересов мадридского «Реала». Представители испанской команды уже находятся в Загребе, где ведутся переговоры с агентами 18-летнего игрока молодежной сборной Хорватии, а также представителями его клуба.

Футболист имеет действующий контракт с «Динамо», который рассчитан до 2019 года. Представители Загреба оценивают возможный трансфер в 10 миллионов евро.

Напомним, что ранее заинтересованность в перспективном игроке проявляли скауты «Барселоны». По данным Тransfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.