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    «Динамо» планирует продать Чорича в «Реал»

    Полузащитник «Динамо» из Загреба Анте Чорич попал в сферу интересов мадридского «Реала». Представители испанской команды уже находятся в Загребе, где ведутся переговоры с агентами 18-летнего игрока молодежной сборной Хорватии, а также представителями его клуба.

    Футболист имеет действующий контракт с «Динамо», который рассчитан до 2019 года. Представители Загреба оценивают возможный трансфер в 10 миллионов евро.

    Напомним, что ранее заинтересованность в перспективном игроке проявляли скауты «Барселоны». По данным Тransfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    18.12.2015 07:41
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