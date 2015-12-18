Мендеш: «Моуринью остается лучшим тренером мира, несмотря на увольнение»

Жорже Мендеш, который является агентом португальского специалиста Жозе Моуринью, считает, что его клиент остается лучшим тренером мира.

«Моуринью остается лучшим тренером мира, несмотря на то, что его уволили из «Челси». Когда он покинул Лондон в первый раз, он принял «Интер» и выиграл с ним Лигу чемпионов, чемпионат Италии, Кубок Италии. Затем он перебрался в «Реал» и оставил там свой след, побив множество рекордов», – заявил Мендеш.

Напомним, что в четверг руководство лондонского клуба официально объявило о расторжении контракта с Моуринью по обоюдному согласию.