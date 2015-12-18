Карнейро может возобновить работу в «Челси» после ухода Моуринью

Бывший работник медицинского штаба «Челси» Ева Карнейро может возобновить свою работу в клубе после того, как главный тренер Жозе Моуринью покинул свой пост по решению руководства «аристократов». Сообщается, что увольнение Карнейро вызвало расстройство у множества футболистов команды. Сейчас она является безработной и проживает неподалеку от базы «Челси».

Ранее адвокатами Карнейро было выдвинуто требование о восстановлении ее на своей должности в «Челси». Встреча представителей обеих сторон должна состояться шестого января.