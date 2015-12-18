Ди Мария: «ПСЖ» может себе позволить купить Месси»

Хавбек «ПСЖ» Анхель Ди Мария считает вероятным переход нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в стан французского гранда.

«Хочется верить, что когда-нибудь «ПСЖ» сумеет приобрести Месси. Нет ничего невозможного. Все упирается в деньги. Потребуется невероятно большая сумма для подписания игрока такого уровня.

Для чемпионата Франции и всего французского футбола было бы отлично, если бы Месси перешел в «ПСЖ». Клуб располагает ресурсами, чтобы его приобрести. Месси мог бы оказаться в Париже», – сказал Ди Мария.