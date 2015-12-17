Орлов: «Если Кокорин сам попросится в «Зенит», то придется ко двору»

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, при каких условиях форвард "Динамо" Александр Кокорин смог бы стать усилением для "Зенита".

"Кокорин бы пришелся ко двору, но при одном условии: если он, как Дзюба, сам попросится в "Зенит". Пример Дзюбы потрясающий, и он как раз пример для подражания. Парень поменял свой образ жизни, он отдается весь футболу, и посмотрите, какие результаты. И я вот думаю, что у Кокорина, может быть, я надеюсь, не все потеряно, хотя есть люди, которые говорят: все у него потеряно, даже футбольные специалисты.

Но дело не в этом. Кокорин, куда бы он ни пришел, он должен сейчас просто превратиться в способного игрока, который хочет доказать, что он может играть. Но если о нем ведет переговоры агент, а не он сам – то о это все, конец, значит, ищется какая-то выгода. Спорт и футбол в частности – это желание игрока отдать все, на что ты способен. Вот такие нужны люди", – отметил Орлов.