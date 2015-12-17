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    • Орлов: «Если Кокорин сам попросится в «Зенит», то придется ко двору»

    Орлов: «Если Кокорин сам попросится в «Зенит», то придется ко двору»

    Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, при каких условиях форвард "Динамо" Александр Кокорин смог бы стать усилением для "Зенита".

    "Кокорин бы пришелся ко двору, но при одном условии: если он, как Дзюба, сам попросится в "Зенит". Пример Дзюбы потрясающий, и он как раз пример для подражания. Парень поменял свой образ жизни, он отдается весь футболу, и посмотрите, какие результаты. И я вот думаю, что у Кокорина, может быть, я надеюсь, не все потеряно, хотя есть люди, которые говорят: все у него потеряно, даже футбольные специалисты.

    Но дело не в этом. Кокорин, куда бы он ни пришел, он должен сейчас просто превратиться в способного игрока, который хочет доказать, что он может играть. Но если о нем ведет переговоры агент, а не он сам – то о это все, конец, значит, ищется какая-то выгода. Спорт и футбол в частности – это желание игрока отдать все, на что ты способен. Вот такие нужны люди", – отметил Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    17.12.2015 21:44
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    Комментарии (5)
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    Вомбат
    1450385867
    Кокорин, попросись в Зенит и скажи: "Хочу к вам, а то в Динамо мне 2 миллиона евро дают, а у вас даже Дзюбе 3 платят, так что мне-то вы меньше 4 не дадите." Тогда точно возьмут и дадут 5 миллионов евро.
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    fakel-vrn
    1450390875
    кокорин -игрочишка-попрошайка...везде его берут...всем то он нужен...то в арсенале он..то в зените... куда бы еще ему попроситса... а на самом деле он нах ни кому ненужен... в первую очередь динамо)
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    Zeff
    1450413341
    Это типично динамский игрок.
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    Zeff
    1450434729
    2 балбеса ( Дзюба и Кокорин), это уже перебор.
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    ologreds
    1694996577
    numo452244
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