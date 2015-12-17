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    Хиддинк заменит Моуринью в «Челси»

    Известный голландский специалист Гус Хиддинк будет назначен исполняющим обязанности главного тренера «Челси». Представители Романа Абрамовича уже провели встречу с голландцем и обсудило детали сотрудничества. Бывший тренер сборной России согласился вернуться в команду, с которой уже работал в 2009 году. В данный момент идет разговор о работе до конца сезона с возможностью продления сотрудничества.

    Напомним, что стало известно об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера «Челси«. Чуть позже клуб официально подтвердил отставку. Клуб и 52-летний специалист расторгли соглашение по обоюдному согласию.

    «Челси» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 16 место, а от зоны вылета команду отделяет лишь одно очко.

    Источник: The Sun

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    17.12.2015 18:42
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Freyk
    1450367439
    Тренер не уровня топ-клуба. Впрочем, благодаря Моуринью «Челси» им и не является.
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    ЦСКА 2015-2016
    1450368907
    папу КАРЛУ туда
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    fakel-vrn
    1450371560
    не повезло псж
    Ответить
    ВРЕМЯ и СТЕКЛО
    1450371724
    Старый Гусь будет спать , а не тренировать.
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    nemolod
    1450374916
    Гусь как раз и относится к тем тренерам,которые способны за короткий и на короткий срок кардинально выправить ситуацию ,тем более,что у него будет время зимнего перерыва,чтобы войти в курс дела! Поэтому не удивлюсь,если к матчам ЛЧ это будет совсем другое Челси!
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    FRZZ
    1450379090
    Гус Хиддинк не уровень Челси, Абрамовича сошел с ума....
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    fakel-vrn
    1450391872
    челси сейчас на уровне торпедо-армавира.. можно было и карпина позвать))
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    ologreds
    1694996577
    numo452231
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