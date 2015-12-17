Хиддинк заменит Моуринью в «Челси»

Известный голландский специалист Гус Хиддинк будет назначен исполняющим обязанности главного тренера «Челси». Представители Романа Абрамовича уже провели встречу с голландцем и обсудило детали сотрудничества. Бывший тренер сборной России согласился вернуться в команду, с которой уже работал в 2009 году. В данный момент идет разговор о работе до конца сезона с возможностью продления сотрудничества.

Напомним, что стало известно об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера «Челси«. Чуть позже клуб официально подтвердил отставку. Клуб и 52-летний специалист расторгли соглашение по обоюдному согласию.

«Челси» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 16 место, а от зоны вылета команду отделяет лишь одно очко.