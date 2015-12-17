В «Челси» подтвердили отставку Моуринью

Сегодня стало известно об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера «Челси». Чуть позже клуб официально подтвердил отставку. Клуб и 52-летний специалист расторгли соглашение по обоюдному согласию. Отметим, что 7 августа Моуринью подписал с клубом новый контракт на четыре года. Кандидаты на пост наставника команды давно известны: Гус Хиддинк, Хосеп Гвардиола, Брендан Роджерс и Хуанде Рамос.

«Челси» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 16 место, а от зоны вылета команду отделяет лишь одно очко.