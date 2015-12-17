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    В «Челси» подтвердили отставку Моуринью

    Сегодня стало известно об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера «Челси». Чуть позже клуб официально подтвердил отставку. Клуб и 52-летний специалист расторгли соглашение по обоюдному согласию. Отметим, что 7 августа Моуринью подписал с клубом новый контракт на четыре года. Кандидаты на пост наставника команды давно известны: Гус Хиддинк, Хосеп Гвардиола, Брендан Роджерс и Хуанде Рамос.

    «Челси» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 16 место, а от зоны вылета команду отделяет лишь одно очко.

    Источник: ФК «Челси»

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    17.12.2015 18:24
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    Комментарии (20)
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    Писюнг
    1450374184
    список кандидатов очень насмешил. Они уверены что будет намного лучше? гвардьёла в англии так же как и в германии как корова на льду
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    Sneige
    1450374774
    Так и надо этому высокомерному пижону, и в другой команде надеюсь загнобят!
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    Yakub17
    1450375602
    Зря
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    m40
    1450377781
    Не зря. Ладно бы провал был в начале сезона, можно было бы списать на плохую подготовку. Но команда стабильно плохо набирает очки, почти середина сезона и они всё еще около зоны вылета. Тренер и команда просто устали друг от друга, нет идей и пути выхода из кризиса не видно. Расставание тут необходимо.
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    imordovcev
    1450382539
    Щас еще Бердыева в Челси засватают!!!)))
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    Old_mole
    1450384050
    Жаль... хотя может оно и к лучшему... Для меня Жозе, Терри, Лемпард и Абрамыч всегда будут ассоциироваться только с Челси! Удачи Жозе!!!
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    шеффилд таун
    1450386505
    да зря абрам.уволил мавра,да ещё среди сезона.Непонятное решение!!!???.
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    loko-the_best
    1450395932
    Всё по делу. Сколько терпеть можно. Моура в Зенит) Хы)
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    LMI
    1450417812
    Никакой жалости, дерьмо и есть дерьмо, дрянной человечек
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    ologreds
    1694996577
    numo452230
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