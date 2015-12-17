«Зенит» определился с трансферными целями на январь

Три трансферные цели стоят перед "Зенитом" на январское окно. Руководство клуба определило позиции, которые нуждаются в укреплении – это фланг защиты, центр полузащиты и атакующий игрок, способный действовать на фланге.

Уже известны и кандидаты, которые могут пополнить зимой клуб из Санкт-Петербурга – форвард «Динамо« Александр Кокорин, полузащитник "Динамо" Алексей Ионов, полузащитник «Спартака« Денис Глушаков.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» Юрий Жирков должен был оказаться в "Зените" летом, но теперь такой вариант выглядит маловероятным.