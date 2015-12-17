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    «Зенит» определился с трансферными целями на январь

    Три трансферные цели стоят перед "Зенитом" на январское окно. Руководство клуба определило позиции, которые нуждаются в укреплении – это фланг защиты, центр полузащиты и атакующий игрок, способный действовать на фланге.

    Уже известны и кандидаты, которые могут пополнить зимой клуб из Санкт-Петербурга – форвард «Динамо« Александр Кокорин, полузащитник "Динамо" Алексей Ионов, полузащитник «Спартака« Денис Глушаков.

    Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» Юрий Жирков должен был оказаться в "Зените" летом, но теперь такой вариант выглядит маловероятным.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.12.2015 17:07
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    Комментарии (16)
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    edw7777
    1450368869
    Своего я бы взял. А этих наглых отъевшихся москалей послал бы куда-нибудь очень далеко.
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    killerman77
    1450370711
    пускай эта гопота курит бамбук в районе садового кольца, а в питере оне не надобны
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    Zenit & MU
    1450371318
    Я считаю под ЛЧ надо усилиться одним легионером, а для РФПЛ может быть только если Ионова (хотя по последним играм не фонтан) имхо:))
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    Mr Rikko
    1450374605
    Это, блин шутка?! Они там чё курят!? Нафиг этих пигмеев...
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    Сармат Ростов
    1450378532
    Если вслед за Дзюбой решили усилиться Глушаковым, тогда можно и трёх грузинов брать
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    Garrincha58
    1450384563
    если и брать русских то Семенова и Оздоева а остальные не лучше нынешних Юсупова и Рязанцева
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    Ubuntu
    1450385318
    Покупают паспорта
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    Kava-Banga
    1450420359
    Ионов гуд, остальные мимо. Маутинью бы лучше у Монако вымутили!
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    апоголлл
    1450434928
    пусть за народный газ всю сборную бразилии или испании купят.
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    ologreds
    1694996577
    numo452223
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