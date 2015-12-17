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    Моуринью раскритиковал своих игроков

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью признался, что разочарован некоторыми футболистами своей команды.

    «Некоторым игрокам надо пересмотреть свое отношение к «Челси», к футболу, посмотреть, как они выполняют свою работу . «Челси» – это больше чем работа, работа, это жизнь. В каждом матче вы должны быть жить игрой. Сколько миллионов людей хотели бы быть футболистами, но не стали? Вы должны дорожить каждй минутой на поле, должны получать наслаждение и отдаваться игре. Я испытываю разочарование некоторыми игроками, но есть футболисты, которые полностью отдаются игре и не заслуживают поражения», – сказал Моуринью в интервью клубному каналу.

    Источник: Mirror.co.uk

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    17.12.2015 11:15
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    С-Пб on-line
    1450340722
    Имена, Жозе, имена!!!
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    alladin13
    1450341552
    В топку их, в топку!
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    алекс88
    1450345521
    Всех на кол позорники миллионеры
    Ответить
    Недовольный
    1450362795
    Некоторые игроки разочарованы такой бездарщиной как ты.Только пиздить умеешь. Венгер у него говно,Арсенал отстой,Ева херовый врач,Азар мудак. Теперь вот все игроки хуевые. Может причина в тебе?Если один плохо играет,можно покритиковать,но если вся команда плохо играет явно причина не в игроках,а иначе нахера им тогда вообще нужен тренер!Ведь у тебя игроки не Армавирского Педо которые ни отдать не принять не могут,бухают,и стоят 3 рубля.Значит это ты олень,который сериалы на планшете блять смотреть любит,а все остальную работу ассистентам поручает.Ты им наверняка на тренировках мяч кидаешь и они его полтора часа просто гоняют.В жопу Челси спустил,и естественно все виноваты но не как не ты,ведь ты ж «особенный» ,жалко что твоя гордыня не дает тебе понять что мудак.
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    Diman67
    1450389232
    Вангую - Зенит и Моуринью скоро согласуют условия контракта, и португалец уже зимой возглавит питерский клуб. )))
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    ologreds
    1694996579
    numo452196
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