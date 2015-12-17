Моуринью раскритиковал своих игроков

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью признался, что разочарован некоторыми футболистами своей команды.

«Некоторым игрокам надо пересмотреть свое отношение к «Челси», к футболу, посмотреть, как они выполняют свою работу . «Челси» – это больше чем работа, работа, это жизнь. В каждом матче вы должны быть жить игрой. Сколько миллионов людей хотели бы быть футболистами, но не стали? Вы должны дорожить каждй минутой на поле, должны получать наслаждение и отдаваться игре. Я испытываю разочарование некоторыми игроками, но есть футболисты, которые полностью отдаются игре и не заслуживают поражения», – сказал Моуринью в интервью клубному каналу.