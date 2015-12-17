Игрок молодежной команды является самым высокооплачиваемым футболистом «Мордовии»

Защитник «Мордовии» Марко Ломич является самым высокооплачиваемым футболистом команды, получая 3,5 миллиона рублей в месяц, утверждает издание «Столица С». При этом в нынешнем сезоне сербский футболист потерял место в составе и ни разу не вышел на поле.

«Мордовия» попыталась избавиться от футболиста, однако белградский «Партизан», куда стремился перейти Ломич, отказался выкупать трансфер, ограничившись арендой. Такой расклад не устроил руководителей «Мордовии», и Марко продолжил выступать за «молодежку».

Ломич охотно делится своим жизненным опытом с более молодыми партнерами. Учит их жизни, умению отдыхать, вкусно кушать и сладко спать, а также тратить деньги с пользой для тела и души. Все это, по словам экспертов, негативно сказывается на психике неокрепших духом воспитанников мордовского футбола. Контракт со скандальным игроком у «Мордовии» закончится 30 июня 2016 года. До этого времени саранский клуб обречен платить сумасшедшие деньги практически ни за что.