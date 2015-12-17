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    • Игрок молодежной команды является самым высокооплачиваемым футболистом «Мордовии»

    Игрок молодежной команды является самым высокооплачиваемым футболистом «Мордовии»

    Защитник «Мордовии» Марко Ломич является самым высокооплачиваемым футболистом команды, получая 3,5 миллиона рублей в месяц, утверждает издание «Столица С». При этом в нынешнем сезоне сербский футболист потерял место в составе и ни разу не вышел на поле.

    «Мордовия» попыталась избавиться от футболиста, однако белградский «Партизан», куда стремился перейти Ломич, отказался выкупать трансфер, ограничившись арендой. Такой расклад не устроил руководителей «Мордовии», и Марко продолжил выступать за «молодежку».

    Ломич охотно делится своим жизненным опытом с более молодыми партнерами. Учит их жизни, умению отдыхать, вкусно кушать и сладко спать, а также тратить деньги с пользой для тела и души. Все это, по словам экспертов, негативно сказывается на психике неокрепших духом воспитанников мордовского футбола. Контракт со скандальным игроком у «Мордовии» закончится 30 июня 2016 года. До этого времени саранский клуб обречен платить сумасшедшие деньги практически ни за что.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.12.2015 10:12
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    andrey23popov
    1450338656
    впрочем ничего необычного
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    Tam tut
    1450345503
    Это когда он скандальным стал?
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    AndresLoko
    1450345670
    Это Наш Футбол детка!!!
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    Aztec58
    1450359830
    Вот и спрашивается, зачем нашему футболу столько легионеров? Агентам - на сладкую жизнь?
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    maygli
    1450457798
    Ну если удоды так составляют контракт, что не играющий футболист получает такие бабки, так им и надо. Может контракты научатся грамотно составлять так, чтоб деньги получал играющий, старающийся футболист, а филонщик сидел на минималке. На кой ему гробить здоровье за такие деньги? Спасибо составителю (гореюристу) за такой контракт. :-)))
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    ologreds
    1694996579
    numo452193
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