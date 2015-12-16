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    • Артем Ребров: «Проблема «Спартака» не в физике, проблема – в голове»

    Артем Ребров: «Проблема «Спартака» не в физике, проблема – в голове»

    Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров считает, что многие проблемы команды вовсе не связаны с физической формой.

    — В последнее время говорят, что «Спартак» тяжело бежит, а Саматов плохо готовит команду в плане «физики».

    — Много разговоров каждый год, про те же травмы часто слышу. Я думал на эту тему и пришел к выводу, что дело в голове. Например, с «Краснодаром» отлично двигались, а в конце подсели, потому что вели 3:1 и решили этот счет оборонять.

    — Кто из тренеров гонял больше всего?

    — У Саматова беговая работа, которую летом делали полевые игроки, была одной из самых тяжелых, что я видел. У Якина такой беговой нагрузки не было. При Карпине все зависело от тренера по физподготовке. Когда я только пришел, много бегали, потом практически перестали.

    — Правда, что на зимних сборах перед последним увольнением Карпин совсем не гонял команду, потому что хотел, чтобы игроки вошли в весну свежими и всех перебегали? В итоге проиграли даже «Тосно».

    — Да, был такой лайтовый режим. Карпин действительно хотел пройти на свежести последние 11 туров, и это было логично. Но он не из воздуха взял эту мысль, а конкретно готовился. Но не получилось.

    — Кто больше всех держал на теории?

    — После плохих матчей Карпин делал разнос, долго крутил видео. Якин никогда особо не держал, но после поражения от «Терека» сказал: «Смотрите». В итоге больше двух часов сидели. У каждого тренера случаются подобные дни.

    — Разборы от Слуцкого нравятся?

    — Да, даже я, вратарь, сидя на теории, понимаю, что тренер хочет от полевых игроков. Кстати, во время индивидуальной беседы Леонид Викторович спрашивал, доходчиво ли он объясняет. Плюс рассказал, как видит мою роль в команде, мы обменялись мнениями. Мне понравился разговор, я понял, что хочет тренер.

    — На первый сбор Слуцкий позвал патофизиолога, который составлял психологические портреты игроков. С вами общался?

    — Конечно. У меня получился нормальный портрет. И патофизиолог, и я остались довольны.

    — Матч с Хорватией, в котором вы дебютировали за сборную, как-то разбирали?

    — Обычно если проходят две игры, то разбираем первую, а вторую оставляем на следующий сбор. То есть о Хорватии будем говорить в марте.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    16.12.2015 18:33
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    Комментарии (5)
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    Asbjorn
    1450281200
    В голове Федуна
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    moskowcity-petrv
    1450288351
    Артём,прекращай целовать штанги!!! Сложно понять,что это полный бред.
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    Дима1960
    1450293439
    Если проблемы в голове-не пора ли менять тренера и капитана?
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    Pravdin_V
    1450298237
    Акинфеев еще куда не шло, но вы с Лодыгиным даже шнурки сборникам не заслуживаете завязывать!
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    ologreds
    1694996582
    numo452136
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