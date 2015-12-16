Агент: «ПАОК не может позволить себе приобрести Каборе»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что переход полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе в ПАОК маловероятен.

«Каборе может войти в сферу интересов ПАОК, но у греческого клуба на него нет денег. Я ориентируюсь в финансовой ситуации клубов. ПАОК никогда в жизни не покупал футболистов за столько, сколько стоит Каборе. Даже нет теоретических предпосылок для перехода моего клиента в греческий клуб. После того как мы подписали контракт с «Краснодаром», к нему даже не нужно проявлять интерес.



Я в ряде мест сказал, что уже можно забыть про Каборе. Но, может, только англичане способны заплатить деньги. Вдобавок думаю, что Галицкий взял в аренду Каборе не для того, чтобы его сразу продать. Каборе является основным и, на мой взгляд, лучшим игроком клуба. Думаю, Каборе однозначно несколько сезонов проведет в «Краснодаре». Для Галицкого нет смысла расставаться с футболистом», – сказал Селюк.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что ПАОК может приобрести Мамаева и Каборе.