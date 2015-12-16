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    • Артем Ребров: «Мне попадались 10 разных списков тех, кто может покинуть «Спартак»

    Артем Ребров: «Мне попадались 10 разных списков тех, кто может покинуть «Спартак»

    Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров сказал, что он не вмешивается в трансферные дела клуба.

    — Когда Родионов объявил, что зимой команду покинет несколько человек, пытались узнать, кто именно? Иногда можно было услышать вашу фамилию.

    — Там про всех говорили. Мне на глаза попадались 10 разных списков. Только зачем что-то узнавать? Если это должно произойти, значит, произойдет. Я считаю, что мое дело – играть, а руководство пусть занимается трансферами. Когда мне скажут, что случилась такая вот ситуация, то обсудим. А если ко мне нет вопросов, зачем тратить нервы?

    — То есть из-за слухов по поводу Юрченко и Крицюка не переживаете?

    — Я никогда не переживал. Даже два года назад, когда говорили про Чеха и Малафеева. Ну, приедут они, будет конкуренция. Это нормально.

    — После «Крыльев» Глушаков выложил в инстаграм фото с вами и Комбаровыми и подписал: «ОПГ «Ромашка» благодарит всех за первую часть чемпионата». Разве вы входите в эту «ОПГ»?

    — Если я есть на фотографии и в различных списках этой «Ромашки», значит, вхожу. Естественно, это вызывает только смех. Болельщики – молодцы, что придумали такое. Забавно читать, как мы сливаем тренеров. Только как вот футболисты могут кого-то слить? В первую очередь они сливали бы себя, а люди над этим не задумываются. На самом деле это абсурд, и я даже не знаю, откуда идет. Может, потому что мы хорошо общаемся?

    — Казалось, сейчас в «ОПГ» записывают только Глушакова и Комбаровых.

    — В свое время туда и Дзюбу отправляли. Сам я с братьями и Глушаковым знаком больше десяти лет. Кстати, хорошо общаюсь также с Паршивлюком, Гранатом и Макеевым. С Дзюбой были и остались отличные отношения. Тогда получается, что все входят в «ОПГ»? Даже иностранцы? Потому что мы дружим с Боккетти, Поповым, Промесом. В общем, в итоге мы одна команда — «Спартак-Ромашка».

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    16.12.2015 17:22
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    Комментарии (3)
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    maygli
    1450277054
    Пустобрёх...
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    BorisoW
    1450281789
    А мне уже 20 таких списков попадались...
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    ologreds
    1694996584
    numo452130
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