Артем Ребров: «Мне попадались 10 разных списков тех, кто может покинуть «Спартак»

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров сказал, что он не вмешивается в трансферные дела клуба.

— Когда Родионов объявил, что зимой команду покинет несколько человек, пытались узнать, кто именно? Иногда можно было услышать вашу фамилию.

— Там про всех говорили. Мне на глаза попадались 10 разных списков. Только зачем что-то узнавать? Если это должно произойти, значит, произойдет. Я считаю, что мое дело – играть, а руководство пусть занимается трансферами. Когда мне скажут, что случилась такая вот ситуация, то обсудим. А если ко мне нет вопросов, зачем тратить нервы?

— То есть из-за слухов по поводу Юрченко и Крицюка не переживаете?

— Я никогда не переживал. Даже два года назад, когда говорили про Чеха и Малафеева. Ну, приедут они, будет конкуренция. Это нормально.

— После «Крыльев» Глушаков выложил в инстаграм фото с вами и Комбаровыми и подписал: «ОПГ «Ромашка» благодарит всех за первую часть чемпионата». Разве вы входите в эту «ОПГ»?

— Если я есть на фотографии и в различных списках этой «Ромашки», значит, вхожу. Естественно, это вызывает только смех. Болельщики – молодцы, что придумали такое. Забавно читать, как мы сливаем тренеров. Только как вот футболисты могут кого-то слить? В первую очередь они сливали бы себя, а люди над этим не задумываются. На самом деле это абсурд, и я даже не знаю, откуда идет. Может, потому что мы хорошо общаемся?

— Казалось, сейчас в «ОПГ» записывают только Глушакова и Комбаровых.

— В свое время туда и Дзюбу отправляли. Сам я с братьями и Глушаковым знаком больше десяти лет. Кстати, хорошо общаюсь также с Паршивлюком, Гранатом и Макеевым. С Дзюбой были и остались отличные отношения. Тогда получается, что все входят в «ОПГ»? Даже иностранцы? Потому что мы дружим с Боккетти, Поповым, Промесом. В общем, в итоге мы одна команда — «Спартак-Ромашка».