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    • Артем Ребров: «Было видно, что Аленичева руководство полностью поддерживает»

    Артем Ребров: «Было видно, что Аленичева руководство полностью поддерживает»

    Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров сказал, что главный тренер команды Дмитрий Аленичев не испытывает давления со стороны руководства.

    — Команда как-то отметила окончание года?

    — После «Крыльев» состоялся небольшой фуршет, руководство собрало нас на стадионе. К нам обратились Леонид Арнольдович (Федун. – Ред.) и Дмитрий Анатольевич (Аленичев. – Ред.). И еще по паре слов сказали несколько игроков. Посидели час-полтора, подвели итоги, пожали руки и разошлись.

    — На фуршете Аленичев был уверен в своем будущем?

    — Он высказался по первой части сезона, пожелал всем хорошо отдохнуть и с новыми силами прийти после отпуска. Было видно, что со стороны руководства у него есть полная поддержка, никакой неопределенности не чувствовалось. Сказали, что возможны новые покупки, но это все и так знают. О глобальных изменениях никто не говорил.

    — Широков с командой попрощался?

    — Пока у него действующий контракт, так что прощаться рано.

    — В команде как-то обсуждались слухи, что, если Аленичев не выиграет три последних матча, его уволят?

    — Про тренера не говорили. Когда начались разговоры по поводу игроков, мы понимали, что до конца года все равно играть этой командой. Поэтому было небольшое собрание, на котором договорились отбросить все негативные мысли и просто доиграть первый этап, честно сделав свое дело.

    — Леонид Федун часто приезжает на базу?

    — Видим его перед началом сезона, в середине тоже может приехать пожелать удачи. У него своих дел хватает, поэтому для общения с командой есть специальные люди. Но если возникает необходимость, мы всегда можем обратиться к Леониду Арнольдовичу.

    — Напрямую?

    — Естественно, я не буду ему звонить, свяжусь через генерального директора. Но пока таких моментов не было.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    16.12.2015 16:26
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