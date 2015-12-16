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    Доля смотрения телеканала «Матч ТВ» увеличилась на 8,8%

    В первые две недели декабря доля смотрения федеративного телеканала «Матч ТВ» увеличилась на 8,8% с 2,8% в ноябре до 3,1% в целевой аудитории мужчин 25-59 лет.

    Доля аудитории спортивных трансляций на телеканале выросла с 3,9% в ноябре до 4,1% в декабре.

    «За первые две недели декабря у нас существенно увеличилась доля спортивных трансляций. Рекорд по доле аудитории в декабре мы поставили 14 декабря, когда наши биатлонисты победили в эстафете! Доля аудитории за день составила 4,4% в целевой аудитории М25-59. Но рейтинги и доля для нас – не единственная цель. «Матч ТВ» призван оживить интерес к спорту и разным его видам, популяризовать активный и здоровый образ жизни». – сказала Тина Канделаки, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ».

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.12.2015 14:40
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    Комментарии (8)
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    alex kidn
    1450267017
    Как они считают аудиторию???
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    gor77
    1450269225
    После некоторых высказываний "руководителя" и части комментаторов что-то не охота больше смотреть. ВЕРНИТЕ "РОССИЯ 2"! А примкнувших, обратно на "Спорт+".
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    bloodhound
    1450271928
    "смотрения"? серьезно? может вам словарик Ожегова подарить?
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    FanatSerj
    1450277476
    Больше трансляций, меньше балобольства и повторяющихся передач по спортсменам.
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    grand-igor
    1450280027
    пьяный бред Гусева в прямом эфире повысил рейтинг
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    Aztec58
    1450284274
    Смотрю только трансляции. К сожалению очень много болтологии на посиделках со случайными людьми в студии.
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    ologreds
    1694996585
    numo452116
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