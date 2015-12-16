Доля смотрения телеканала «Матч ТВ» увеличилась на 8,8%

В первые две недели декабря доля смотрения федеративного телеканала «Матч ТВ» увеличилась на 8,8% с 2,8% в ноябре до 3,1% в целевой аудитории мужчин 25-59 лет.

Доля аудитории спортивных трансляций на телеканале выросла с 3,9% в ноябре до 4,1% в декабре.

«За первые две недели декабря у нас существенно увеличилась доля спортивных трансляций. Рекорд по доле аудитории в декабре мы поставили 14 декабря, когда наши биатлонисты победили в эстафете! Доля аудитории за день составила 4,4% в целевой аудитории М25-59. Но рейтинги и доля для нас – не единственная цель. «Матч ТВ» призван оживить интерес к спорту и разным его видам, популяризовать активный и здоровый образ жизни». – сказала Тина Канделаки, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ».