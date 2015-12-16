Артем Ребров: «У меня, как капитана, есть специальная бумага о премировании и штрафах»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о дополнительных обязанностях в клубе.

— План подготовки из клуба на отпуск получили?

— Так происходит каждый год со времен «Сатурна». Он всегда немного отличается, но это связано с временными отрезками. Один тренер давал план, по которому работу нужно было начинать через две недели, если считать от первого дня отпуска. Сейчас программа стартует с 3 января, то есть на отдых остается больше времени. В основном в плане заложена беговая и тренажерная работа, ничего нового не придумаешь. Правда, вратари, в отличие от полевых игороков, почти не бегают. Крутят велосипед.

— Работаете по пульсометру?

— Вратарям их никогда не выдавали, у нас свои тренировки. Я даже не знаю, как этими приборами пользоваться.

— Был случай, когда один игрок надел пульсометр на собаку.

— Да, что-то слышал. И, по-моему, его даже оштрафовали, потому что показания были явно не человеческие. У собаки ведь сердце быстрее бьется.

— Если вратарь приедет из отпуска с лишним весом, его оштрафуют?

— Оштрафуют любого. Просто есть рамки, в которые можно уложиться. Но на весе я никогда не попадался.

— Кто платил самый большой штраф в команде?

— Серьезных вроде не было — тренировки никто не пропускал. Кстати, у меня, как у капитана, есть специальная бумага о премировании и штрафах. Если ребята подходят и спрашивают что-то о премии или наказании, я должен ответить.

— То есть вы «заведуете кассой»?

— Обычно деньги собирает Митрюшкин и потом приносит мне. А я уже распределяю на разные цели. В этом году, например, была история с Отто Фишером. У него украли деньги, команда скинулась из своих и общих. Периодически уборщицам на базе помогаем, поздравляем их с праздниками. Если кто-то обратился по поводу несчастья — тоже поможем. Был случай, что на Новый год подарки покупали для детского дома. В прошлом сезоне исполнилось 60 лет тренеру по реабилитации Геннадию Беленькому. Он работал в команде еще при Бескове и Романцеве, потом уехал в Италию, вернулся и опять уходил. Мы скинулись с ребятами и купили ему хорошие часы. Еще беседку как-то на базе построили.