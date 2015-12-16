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    • Артем Ребров: «У меня, как капитана, есть специальная бумага о премировании и штрафах»

    Артем Ребров: «У меня, как капитана, есть специальная бумага о премировании и штрафах»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о дополнительных обязанностях в клубе.

    — План подготовки из клуба на отпуск получили?

    — Так происходит каждый год со времен «Сатурна». Он всегда немного отличается, но это связано с временными отрезками. Один тренер давал план, по которому работу нужно было начинать через две недели, если считать от первого дня отпуска. Сейчас программа стартует с 3 января, то есть на отдых остается больше времени. В основном в плане заложена беговая и тренажерная работа, ничего нового не придумаешь. Правда, вратари, в отличие от полевых игороков, почти не бегают. Крутят велосипед.

    — Работаете по пульсометру?

    — Вратарям их никогда не выдавали, у нас свои тренировки. Я даже не знаю, как этими приборами пользоваться.

    — Был случай, когда один игрок надел пульсометр на собаку.

    — Да, что-то слышал. И, по-моему, его даже оштрафовали, потому что показания были явно не человеческие. У собаки ведь сердце быстрее бьется.

    — Если вратарь приедет из отпуска с лишним весом, его оштрафуют?

    — Оштрафуют любого. Просто есть рамки, в которые можно уложиться. Но на весе я никогда не попадался.

    — Кто платил самый большой штраф в команде?

    — Серьезных вроде не было — тренировки никто не пропускал. Кстати, у меня, как у капитана, есть специальная бумага о премировании и штрафах. Если ребята подходят и спрашивают что-то о премии или наказании, я должен ответить.

    — То есть вы «заведуете кассой»?

    — Обычно деньги собирает Митрюшкин и потом приносит мне. А я уже распределяю на разные цели. В этом году, например, была история с Отто Фишером. У него украли деньги, команда скинулась из своих и общих. Периодически уборщицам на базе помогаем, поздравляем их с праздниками. Если кто-то обратился по поводу несчастья — тоже поможем. Был случай, что на Новый год подарки покупали для детского дома. В прошлом сезоне исполнилось 60 лет тренеру по реабилитации Геннадию Беленькому. Он работал в команде еще при Бескове и Романцеве, потом уехал в Италию, вернулся и опять уходил. Мы скинулись с ребятами и купили ему хорошие часы. Еще беседку как-то на базе построили.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    16.12.2015 14:10
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    Комментарии (3)
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    maygli
    1450274306
    Молодёжь скидывается по 300 руб. с ветеранов по 500 руб. всё как всегда. ;-)) Уборщицы довольны, Беленький тоже, (хоть и рассчитывал на смартфон, но часы тоже подойдут).
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    Aztec58
    1450284841
    Специальная бумага - прайс-лист.
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    ologreds
    1694996584
    numo452113
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