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    • Пашинин: «В России таких футболистов, как Жулио Сезар, не было»

    Пашинин: «В России таких футболистов, как Жулио Сезар, не было»

    Экс-игрок «Локомотива» Олег Пашинин рассказал, что из иностранных футболистов больше всего его впечатлил защитник Жулио Сезар.

    «Самое яркое впечатление было в матче против «Ювентуса» на выезде, когда «Локомотив» впервые играл в еврокубках – в 1993 году. У туринцев был защитник Жулио Сезар. И когда в туннеле перед выходом на поле я увидел его габариты… В России таких футболистов не было. Его мощь и физические кондиции были за гранью всего, что я тогда представлял.

    Кто из топ-нападающих доставлял наибольшее количество проблем? Роналдо и Рауль. Основная сложность была в том, что люди могли вообще не участвовать в эпизодах на протяжении длительного времени. Но каждое участие сразу превращалось в опасный момент. Кажется, что он просто ходит пешком. Под мячи не открывается. И концентрация пропадает. А потом любое действие – и сразу опасно», – поделился Пашинин.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    16.12.2015 13:16
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